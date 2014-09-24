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Yaşam

2 yılda 7 öğretmen değiştiren öğrenci, çareyi ombudsmanda buldu

Kamu kurumlarıyla sıkıntılar yaşayan vatandaşların sorunlarını çözen Kamu Denetçiliği Kurumu’na bu kez 3. sınıf öğrencisi başvurdu

24 Eylül 2014 11:37

Konya’da Başarakavak İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören bir 3. sınıf öğrencisi, öğretmeninin Konya’da başka bir yere görevlendirilmesi sebebiyle 2 yıldır sınıflarına vekil öğretmen geldiğini, şu ana kadar 7 öğretmen değiştirdiğini, kadrolu öğretmen istediğini ombudsmana iletti. Velinin de iznini alarak konuyu mercek altına alan ombudsman, Başarakavak İlkokulu’nda sınıf öğretmeni ihtiyacı zaten varken, buradaki bir öğretmenin başka bir alanda görevlendirilmesinin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığına karar verdi. 

Zaman'dan Yasin Kılıç'ın haberine göre, 2014/2015 eğitim-öğretim yılından itibaren Başarakavak İlkokulu 4. sınıfında kadrolu bir sınıf öğretmeninin görevlendirilmesi konusunda Konya Valiliği’ne ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tavsiyede bulundu. Danıştay 5. Dairesi’nin önceki yıllarda aldığı örnek bir karara da atıfta bulunan Baş Ombudsman Nihat Ömeroğlu, kamu görevlerinin vekâleten yürütülmesinin, ancak hizmetin gerektirdiği durumlarda geçici olarak başvurulacak bir yol olduğunu bildirdi. Ömeroğlu buradan hareketle vekâleten görevlendirmenin geçici ve istisnai durumlarda başvurulan bir yol olduğunu kaydetti.

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