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Dünya

2 YIL SIKIŞTIĞI KOLTUĞUNDAN KURTULDU AMA BELLAIRE (A.A)

01 Nisan 2011 14:23

-2 YIL SIKIŞTIĞI KOLTUĞUNDAN KURTULDU AMA BELLAIRE (A.A) - 01.04.2011 - ABD'nin Ohio eyaletinde 2 yıl sıkışıp kaldığı koltuğundan kurtarılan obez adamın öldüğü bildirildi. Basında yer alan haberlere göre, 157 kilo ağırlığındaki Richard Hughes (43) önceki gün hastanede hayatını kaybetti. Son derece hareketli olan, ancak dizlerinden rahatsızlanmasından sonra koltuğundan kalkmamaya başlayan Hughes, evinden gelen kötü kokuyu duyan komşuları sayesinde sıkıştığı koltuktan kurtulmuştu. Geçen Pazar eve gelen kurtarma ekipleri Hughes'u, duvarda açtıkları bir delikten çıkarıp hastaneye kaldırmıştı.

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