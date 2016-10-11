2 yıl hapsi istenen Kılıçdaroğlu: 2 bin 800 yıllık iddianame düzenlemezseniz adam değilsiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında "Bilal Erdoğan'a 'basın yoluyla alanen hakaret ettiği" gerekçesiyle düzenlenen iddianameye tepki gösterdi. İddianamede 2 yıl 8 ay hapsi istenen Kılıçdaroğlu, "2 bin 800 yıllık iddianame düzenlemezseniz adam değilsiniz. Sanıyorlar ki çekileceğiz, korkacağız. Kim açmış? Bilal oğlan açmış. Senin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz" dedi.

Savcılık daha önce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayetini geri çekmesi sebebiyle "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan takipsizlik kararı vermişti.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından ilgili bölüm şöyle:

"Gittiniz oy verdiniz. 14 yıldır iktidarda olmalarına katkı verdiniz. 14 yılda ne istedilerse yaptılar. Kanun dediler, çoğunlukları vardı, çıkardılar. Hiç kimse önlerinde engel değil ama bütün başarısızlıklarını belli gruplara yükleme konusunda ciddi bir beceri sergilediler. Hakkını yemeyelim. Dönem geldi bizi PKK kandırdı, FETÖ kandırdı dediler. Esad kandırdı dediler, Kaddafi kandırdı dediler. Siz çıkıp şu soruyu sormadılar. Her gelen sizi kandırsın diye mi oy verdik? Böyle bir şey olabilir mi? Kandırılan bir iktidar Türkiye’yi yönetebilir mi? Oy veren bütün yurttaşlarım, elinizi vicdanınıza koyun ve ona göre düşünün. Türkiye bu kadar ağır bir yükü taşıyamıyor. 14 yıldır bizim haberimiz yoktu diyorlardı, değil mi? Fethullah Gülen Terör Örgütü’nden haberimiz yoktu diyorlar. Hepsinin altında kapı gibi imzası var"

"Gözdağı veriyorlar"

"Hakimlere gözdağı veriyorlar. Sakın ola aksi karar vermeyin. Benim hakkımda da 2 yıl 8 ay dava açılmış. 2800 yıllık iddianame düzenlemezseniz adam değilsiniz. Sanıyorlar ki çekileceğiz, korkacağız. Kim açmış Bilal oğlan açmış. Senin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz"