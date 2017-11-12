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2 yıl boyunca uzattığı saçlarını lösemili çocuklara bağışladı

"İnşallah benim saçımla peruk takan arkadaşın yüzü hep güler"

12 Kasım 2017 19:19

İzmir’de 11 yaşındaki Naz Çetinoğlan, televizyondaki kamu spotundan etkilenmesi üzerine 2 yıl boyunca uzattığı saçlarını peruk yapılması için lösemili çocuklara bağışladı.

Televizyonda izlediği kamu spotundan etkilenen 11 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Naz Çetinoğlan, 2 yıl boyunca uzattığı saçlarını, peruk yapılması için lösemili çocuklara bağışladı. Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre saçlarının peruk olabilmesi için 20 cm uzunluğu aşmasını bekleyen ve 2 yıl sonunda kestirerek Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı’na (BUVAK) bağışlayan İzmir Buca Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu öğrencisi Naz “İnşallah benim saçımla peruk takan arkadaşın yüzü hep güler. Benim bağışım sayesinde diğer arkadaşlarım da saçlarını uzatıp, bağışlamaya karar verdi” dedi.

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