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2 yaşlıdan altınları ile paralarını alan dolandırıcı yakalandı (2)

TUTUKLANDI Muğla'da, kendisini polis olarak tanıtıp, iki kişinin altın, para ve dövizlerini alıp, dolandırdığı belirlenerek yakalanan 19 yaşındaki F

08 Ağustos 2018 21:08

TUTUKLANDI
Muğla\'da, kendisini polis olarak tanıtıp, iki kişinin altın, para ve dövizlerini alıp, dolandırdığı belirlenerek yakalanan 19 yaşındaki F.N.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

 

 

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