2 yaşlıdan altınları ile paralarını alan dolandırıcı yakalandı (2)
TUTUKLANDI
Muğla'da, kendisini polis olarak tanıtıp, iki kişinin altın, para ve dövizlerini alıp, dolandırdığı belirlenerek yakalanan 19 yaşındaki F
08 Ağustos 2018 21:08
TUTUKLANDI
Muğla\'da, kendisini polis olarak tanıtıp, iki kişinin altın, para ve dövizlerini alıp, dolandırdığı belirlenerek yakalanan 19 yaşındaki F.N.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir