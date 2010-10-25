2 yaşındaki Rojda bebek 2 yaşındaki Nisa'ya hayat verdi

T24 - Gaziantep’te yaşayan Özyurt ailesinin 7 aylık bebeği Nisa Nur’un talihsiz bir kaza sonucu gerçekleşen beyin ölümü üzerine ailesi tarafından bağışlanan böbrekleri, İzmir’de yaşayan 2 yaşındaki diyaliz hastası Rojda Sökmez’e nakledildi.



Gaziantepli Nisa Nur’un babası İsa Özyurt, “Biz bebeğimizin acı kaderini içimize gömdük ama böbrekleri bir başka çocuğun hayata tutunmasını sağladığı için tesellimiz büyük” derken, İzmir’de yaşayan yeşil kartlı ailenin babası Çetin Sökmez, “Kızımız 2 yaşında ama 1,5 yıldır günde 3 defa diyalize giriyordu. Gaziantep’ten gelen telefon hayatımızın en mutlu anı oldu” diye konuştu.





36 saat sürdü



Gaziantep’te geçirdiği kaza neticesinde 10 gündür hastanede komada yatan 7 aylık Nisa Nur Özyurt’un beyin ölümü gerçekleştiğinde, doktorları ailesine acı haberi iletti. İki çocuklu Özyurt ailesi, 7 aylık bebeklerinin acı kaderi karşısında boyun eğerken, doktorları henüz Nisa Nur’un kalbi durmadan organlarını bağışlayabileceklerini aileye hatırlattı. Acılı ailenin bağış teklifini kabul etmesi üzerine kritik saatler başlamış oldu. Türkiye genelindeki tüm Organ Nakil Merkezleri’nde uygun hasta bulunabilmesi için veri taraması başlatılırken, altı saat süren yoğun telefon trafiğinin ardından yapılan tarama ve tetkiklerde böbreklerin İzmir’de yeşil kartıyla böbrek yetmezliği tedavisi gören 2 yaşındaki Rojda Sökmez’e uyacağı anlaşıldı ve aile ile derhal irtibata geçildi.



Medical Park Göztepe Hastanesi Organ Nakil Merkezi doktorları, aynı gece 23:50 uçağıyla Gaziantep’e giderek beyin ölümü gerçekleşen, 7 aylık Nisa Nur bebeğin böbreklerini alıp sabah 04:00 uçağıyla İstanbul’a getirdiler. Yapılan son tetkiklerin de olumlu sonuçlanmasıyla ameliyata alınan Rojda Sökmez’e Nisa Nur’un böbrekleri başarılı bir şekilde nakledildi. Sökmez ailesi için 36 saat süren endişeli ve gergin bekleyiş, yerini mutlu sona bıraktı. Ameliyat sonrası konuşan Rojda’nın annesi Melahat Sökmez, “Hala rüyada gibiyim. Allah dualarımızı kabul etti” derken, baba Çetin Sökmez, “Rojda, 6 ayını doldurduğundan bu yana evde günde 3 kez diyalize giriyordu. Diyalize bağlı bir hayat nedeniyle, beyninde tıkanıklık ve görme problemi yaşamaya başlamıştı. Çok şükür kurtuldu” şeklinde konuştu.





"Riskli bir nakildi ama başarılı geçti "



Ameliyatı gerçekleştiren Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Başkanı Doç. Dr. Serdar Kaçar, 7 aylık bir bebekten böbrek alıp, 2 yaşındaki bir çocuğa nakledilmesinin Türkiye’deki en genç verici ve alıcı arasındaki nakil olduğunu söyleyerek, “Son derece başarılı bir nakil oldu. Böbrek tam uyum sağladı diyebiliriz. Bir hafta içerisinde taburcu edebiliriz” diye bilgi verdi.





