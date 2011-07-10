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2 YAŞINDAKİ ÇOCUK İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALDI HATAY (A.A)

10 Temmuz 2011 14:08

-2 YAŞINDAKİ ÇOCUK İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALDI HATAY (A.A) - 10.07.2011 - Hatay'da, anne ve babası uyurken evden çıkarak evlerinin önündeki parka gitmek isteyen 2 yaşındaki çocuk, iş makinesinin altında kalarak öldü. Alınan bilgiye göre, Özbek kökenli vatandaşların yaşadığı Ovakent beldesinde, anne ve babasının uyuduğu sırada dışarı çıkan Seda Özbek (2), Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan evlerinin önündeki parka gitmek istedi. Özbek, parkın yanındaki alanda Ovakent Belediyesi tarafından yürütülen kanal inşaatı çalışmasında görev yapan Mehmet Salih T'nin (34) kullandığı 73 DT 739 plakalı iş makinesinin arkasından geçmek istedi. İş makinesi şoförünün çocuğu fark etmeden geri manevra yapması üzerine küçük çocuk, makinenin altında kalarak hayatını kaybetti. Şoförün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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