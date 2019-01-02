2 yaşındaki çocuk hayvanat bahçesindeki gergedanların yanına düştü

T24 Haber Merkezi

Florida'da bir hayvanat bahçesindeki gergedan ağılına iki yaşındaki bir kız çocuğu düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun durmunun iyi olduğu belirtildi.

Hayvanat bahçesinin sözcüsü Elliot Zirulnik'in bir görgü tanığından aktardığına göre 2 yaşındaki çocuk demir parmaklıklar arasından gergerdanların bulunduğu bölgeye düştü ve gergedanlardan biri çocukla temasta bulundu.

Fox News'ın haberine göre çocuk ve annesi hastaneye kaldırıldı. Çocuğun suratında bir aşınma meydana geldiği de belirtildi.

Çocuğun babası yaptığı açıklamada aileleri için çok zor bir gün olduğunu ama anne ile çocuğun durumunun iyi olduğunu belirtti.