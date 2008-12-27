2 yaşındaki çocuk babasını vurdu

Suriye'nin Halep kentinde yapılan bir düğün merasiminde, gecenin geç saatlerinde meydana gelen olayda, 33 yaşlarında olduğu belirtilen bir şahıs havaya ateş etti. Havaya ateş ettikten sonra silahını yanında bulunan, iki yaşındaki oğluna veren şahıs, çocuğun silahı ateşlemesi sonucu hayatını kaybetti.Bir görgü tanığı, olayla ilgili olarak, “Damadın düğün törenine gelmesi anında bir anda bu olayı gördüm ve şok oldum. Ondan sonra yaralı adamı hastaneye götürdük, orada kurşunun kalbe girdiğini söylediler ve onun nefesleri kesilmişti. Hastaneden çıkan rapora göre ölüm nedeni aşırı kalp ve göğüs kanamasıydı” dedi.Düğünde hazır bulunan bir davetli, cep telefonu kamerası ile çekim yaparken meydana gelen bu olayı saniye saniye görüntüledi.