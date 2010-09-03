-2 YAŞINDAKİ "TİRYAKİ" SİGARAYI BIRAKTI CAKARTA (A.A) - 03.09.2010 - Endonezya'da 2 yaşındaki sigara tiryakisi erkek çocuk, bu kötü alışkanlığını bıraktı. Mayıs ayında Aldi Rızal adlı 2 yaşındaki çocuğun sigara içerken çekilen görüntüleri internette yayınlanmış ve uluslararası tepkiye yol açmıştı. Günde iki paket sigara içen ve ailesi her engel olmak istediğinde öfke nöbetleri geçirdiğini söylenen Aldi Rızal, bir psikolog yardımıyla sigaradan vazgeçti. Rehabilitasyon çabaları çerçevesinde Rızal'ı kendi evine taşıyan psikolog Seto Mulyadi, çocuğun, sigara istemeyi ve içmeyi bıraktığını söyledi. Mulyadi, Rızal'ın, memleketi olan Güney Sumatra bölgesindeki balıkçı köyünde hemen hemen herkesin sigara içmesi yüzünden bu kötü alışkanlığı edindiğini ve çocuğun çevresi değiştiğinde, oyun ve çizim gibi çok çeşitli faaliyetlerle tanıştığı için artık sigara içme dürtüsünün uyanmadığını kaydetti. Akrabaları, Rızal'a ilk sigarayı 18 aylıkken babasının verdiğini belirtiyor.