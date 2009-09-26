2 yaşında bir oğlu varmış

Habibe Ünyani Demir’le yaşadığı aşk uğruna 32 yıllık hayat arkadaşı Necla Nazır’dan ayrılan ve kendine Marmaris’te yeni bir hayat kuran Ferdi Tayfur, Demir’den iki yaşında bir oğlu olduğunu açıkladı.

Taha bana benziyor

Marmaris’te mutluyum. Aslında eskiden de mutluydum ama bir kopukluk oldu ve Necla (Nazır) Hanım’dan ayrıldım. Kendime yeni bir düzen kurdum. Bebeğimiz de iki yaşına yaklaştı. Adını Taha koyduk. Bana benziyor... Büyüdüğünde, branşı ne olursa olsun doktor olmasını, insanlara hizmet etmesini istiyorum onun... Müzisyen olmasını dilemem ama bazen şarkı da söylüyor. Kim bilir belki bir gün Ferhat Göçer gibi hem doktor hem de müzisyen olur.

Kardeşleri onu görmedi



Benim nikahım hâlâ ilk eşim Zeliha Hanım’da. Aksi halde kalleşlik olurdu. Çünkü Zeliha Hanım’dan iki kızım var. Onlarla birlikte olmasam da nikahım üzerlerinde şemsiye gibi... Bu arada diğer kardeşleri henüz Taha’yı görmedi. Yani kardeşlerini merak edip görmeye gelmediler. Benim çocuklarımın hali vakti yerinde, fakir çocukları gibi değiller, birbirlerini çekemezler. Fakir çocukları bana göre birbirlerine daha çok sarılıyorlar.

Bende hatrı bile yok

“Necla Hanım’la her zaman dostuz” dese de, Ferdi Tayfur’un “çocuk açıklaması” eski hayat arkadaşını kızdırdı. Necla Nazır, şunları söyledi: “Bu beyefendi artık beni ilgilendirmiyor. Üç yıl önce ayrıldık. Bende bir hatrı bile yok. Bitmiş, gitmiş... Ne yapıyorsa, nasıl yaşıyorsa yaşasın. Madem iki yaşında oğlu varmış, Allah mesut etsin.”