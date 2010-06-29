2 yaşında ama 33,5 kilo!

T24- Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sümeyye'de dünyada ender görülen bir rahatsızlık olan leptin hormonu eksikliği bulunduğunu söyledi.
Kurtoğlu, ''Leptin hormonu eksikliği, şişmanlığa neden olur, beyindeki doyum oranını etkiler, insanda sürekli yemek yeme ihtiyacı doğurur'' dedi.
Leptin hormonunun şişmanlık hormonu olduğunu, vücuttaki yağ dokusunun salgıladığı hormonu beyne göndererek NYP denilen maddeyi azaltıp doygunluk isteği salgıladığını belirten Kurtoğlu, ''Leptin hormonu eksikse, beyine doygunluk hissi gitmez ve çocuk, birey sürekli yemek yemek ister. Böylece çocuk ya da birey aşırı derecede şişmanlar'' diye konuştu.
Sümeyye'nin doğum kilosunun 3 kilo 300 gram olduğunu ancak ilerleyen zamanda normal bir çocuktan daha hızlı kilo aldığını dile getiren Kurtoğlu, ''Normal kilosunun 12-13 kilo olması gerekir. Fakat Sümeyye'de leptin hormonu eksikliği olduğu için akranlarının 3 katı kilo ağırlığında. Sümeyye'nin acilen tedavi edilmesi gerekiyor. Sümeyye'nin 2 kardeşi daha var. Kardeşlerinden birinde de bu hastalıktan şüpheleniyoruz. Onu da araştıracağız'' diye konuştu.
Sümeyye'nin hastalığını fark ettikleri andan itibaren İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nin metabolizma bölümüyle yazışmalara başladıklarını ve bu yazışmalar sonucunda Sümeyye'nin tedavisinin İngiltere'de süreceğini anlatan Kurtoğlu,tedavi masraflarının üniversite tarafından karşılanacağını kaydetti.
Türkiye'de şişmanlık önemli bir sorun
Türkiye'de şişmanlığın önemli bir sorun olduğunu belirten Kurtoğlu, ''Türkiye 1970'li yıllarda beslenme bozukluğu ile mücadele ediyordu. Günümüzde ise şişmanlıkla mücadele ediyor. Şişmanlık tehlikeli bir hastalıktır. Şişmanlık ileride karaciğer rahatsızlıkları, şeker hastalığı gibi hastalıkları doğurur'' dedi.
Kurtoğlu, şişmanlığın yüzde 1-2'sinin genetik, yüzde 12-13'ünün de modern hayattaki yaşam tarzından kaynaklandığını dile getidi. Kurtoğlu, aileleri çocuklarının beslenmelerine dikkat etmeleri konusunda uyararak şunları kaydetti:
''Çocukların hareketlerine dikkat edin. Yani çocuklarınızın hareketli olmasına, uyku düzenine, yani günde 8 saat uyumalarına özen gösterin. Günde 8 saatten az uyuyan çocuklarda şişmanlık görülür. Çocukları fast food'tan uzak tutun, 15 günde bir defa fast food yemelerine izin verin. Kola gibi içecekler yerine ayran içirin. Çocukların televizyon ve bilgisayar başında 2 saatten fazla zaman geçirmelerine izin vermeyin. Çünkü çocuklar hareketsiz kalıyor ve şişmanlıyor.''
Anne Çiğdem Kabak ise ''Sümeyye 3 aydan sonra kilo almaya başladı. Durumu fark eder etmez fakülteye başvurduk. Doktorlar da bu teşhisi koydu ve tedaviye başladı'' dedi. Sümeyye'nin babası Faruk Kabak da ''Kızım inşallah tedavi olarak geri dönecek. Diğer çocuğumda yani büyük kızımda sorun yok ama küçük çocuğumda yani Sümeyye'nin bir küçüğünde de kilo alma problemi var. Doktorlar şimdi onu da araştıracaklar'' diye konuştu.