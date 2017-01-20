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2 vekili hastanelik eden AKP’li Enç, Meclis’e türcü dövizle gelmişti

Buldan ve Pavey'in hastanede tedavileri devam ederken yaralandığı ifade edilen Enç oylamaya katılabildi

20 Ocak 2017 04:04

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın Meclis kürsüsüne kelepçeleyerek eylem gerçekleştirmesi sonrası çıkan kavgada HDP’li Pervin Buldan ve CHP’li Şafak Pavey’i hastanelik ettiği ifade edilen AKP’li Gökçen Özdoğan Enç, Meclis’e “Köpekler giremez” döviziyle gelmişti.

Anayasa değişikliği teklifinin birinci turunda, AKP’li Muhammed Balta bir vekilin kendisini ısırdığı iddiasının üzerine Enç Meclis’e türcü bir döviz ile gelmişti. Enç’in türcü dövizine hayvan hakları savunucuları tepki göstermişti.

Anayasa değişikliği teklifinin ikinci turunda da AKP’li Enç’in HDP’li Buldan ve CHP’li Pavey’e saldırarak hastanelik ettiği ifade edildi. Kavga sırasında protezi çıkan Pavey, kendisini iten kişinin Enç olduğunu açıkladı. HDP de daha sonra yaptığı bir açıklama ile Buldan’ın hastanelik olmasına sebep olan tekmeyi AKP’li Enç’in attığını açıkladı.

Nazlıaka, Pavey'i hastanede ziyaret etti

AKP’li Enç’in de darp edildiği iddia edildi. Enç, anayasa değişikliği teklifinin 8’inci maddesi oylanırken Meclis’e gelip oyunu kullandı. Pavey'in hastanedeki tedavisi devam ediyor. Buldan'ın ise hastaneden taburcu edildiği ifade edildi.

“Kimse Yok Mu Derneği üyesi”

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Meclis’te kadın vekiller arasında yaşanan kavgada HDP’li Pervin Buldan ve CHP’li Şafak Pavey’i darp ettiği ifade edilen AKP’li Gökçen Özdoğan Enç’in Meclis albümünde yer alan özgeçmişini paylaştı.

Yarkadaş’ın paylaşımına göre, Enç’in 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ‘FETÖ’ bağlantısı iddiasıyla kapatılan Kimse Yok Mu Derneği üyesi olduğu yazıyor.

 

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