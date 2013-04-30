2. Varlık Barışı'ndan sonra Vergi Barışı da geliyor

Hükümetin yurtdışındaki varlıkların ülke içine getirilmesini sağlamak amacıyla sürpriz şekilde yeniden getirdiği 2’nci Varlık Barışı’nın ardından, ikinci bir sürprize hazırlandığı iddiaları, Ankara gündemine oturdu. Ankara kulislerinde hükümetin 2’nci Vergi Barışı’nın getirilmesine dönük hazırlık içinde olduğu konuşuluyor. Yeni düzenlemenin özellikle önceki uygulamaya başvurmuş, ancak yapılandırması bozulmuş olan ve sayıları 1 milyonu geçen vatandaşları kapsayacağı belirtiliyor.

Hükümet, 2011 yılında çıkardığı 6111 sayılı torba kanunla, Cumhuriyet döneminin en büyük borç yapılandırmasına girişmiş ancak 50 milyar liralık beklentiye rağmen tahsilat 22 milyar lirada kalmıştı. Sözkonusu tutar bütçe dengelerini önemli ölçüde iyileştirmiş, ekonomi yönetiminin elini rahatlatmıştı. Ancak toplanacak tutarın 50 milyar liraya ulaşmamasında, vatandaşların belirlenen borç tutarını bir kaç taksitten sonra ödeyememesi ve yapılandırmanın bozulması gerekçe gösterildi. Bazı vatandaşlar vergi barışına başvurmalarına rağmen ödemeleri yarım kaldı ve yapılandırmaları da bozuldu. Şimdi bu vatandaşların birikmiş borçları da arttı.

Yeni dönemde hükümetin, benzer Vergi Barışı’nı yeniden getirmeyi planladığı, ancak bu kez barışın 2011’deki gibi her tür kamu alacağını değil, vergi alacakları gibi belirlenmiş bazı kamu alacaklarını kapsayacağı belirtiliyor. Böyle yapılandırması bozulmuş olanlara ikinci hak tanınacağının altı çiziliyor.

Beklenti 30 milyar lira

Gülümhan Gülten'in Vatan'daki haberine göre, hükümetin 2’nci Vergi Barışı’nı getirmesi halinde en az ilk uygulamadaki kadar vergi alacağını tahsil edebileceği hesabı yaptığı belirtiliyor. Hükümet 2’nci Vergi Barışı’ndan en az 20 milyar lira bekliyor. Borcunu kapatamamış 1 milyonu aşan borçlularla tahsilatın 30 milyar liraya ulaşabileceği de iddia ediliyor. Hükümetin önceki düzenleme gibi yine CHP’nin desteğini isteyeceği belirtiliyor.

2011’de başarı yüzde 44’te kaldı, alacak daha da arttı

- 2011’de yapılan 6111 sayılı Torba Kanun’la Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırması yapılmıştı.

- 50 milyar liralık tahsilat yapılması bekleniyordu ancak tahsilat tutarı 22 milyarda kaldı.

- Başarı oranı yüzde 44’le sınırlı kaldı.

- Varlık Barışı’nda yapılandırılan tutarın yanısıra sonradan doğan vergilerin de ödenmesi gerekti. Esnaf zorlandı. Bu uygulama nedeniyle 1 milyondan fazla esnafın yapılandırması iptal oldu.

- Yapılandırmadan önce devletin 50 milyar lira vergi alacağı vardı, yapılandırmaların bozulması nedeniyle sonradan doğan borçların da ödenememesi yüzünden alacak tutarı yüzde 50 arttı.

- Uygun şartlı, sıfıra yakın faizli yeni bir barışla en az 30 milyar TL tahsilat yapılabileceği iddia ediliyor.