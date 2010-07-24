-2 TÜRK SPORCU İLK GÜN ELENDİ İSTANBUL (A.A) - 24.07.2010 - Sony Ericsson WTA Tour İstanbul Cup uluslararası bayanlar tenis turnuvasına eleme turu müsabakalarıyla start verilirken, ilk gün maçı olan 3 Türk sporcudan karşılaşmalarını oynayan 2'si elendi. ENKA Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın ilk tur eleme karşılaşmalarında Türk sporculardan Derya Turhan, Fransız rakibi Severien Beltrame'ye 2-0, Melis Sezer ise Ukraynalı sporcu Anastasia Vasylyeva'ya 2-1 yenilerek elendiler. Elemelerdeki bir diğer Türk sporcu Seda Arantekin ise Fransız rakibi Irene Pavlovic'le karşılaşacak. Sony Ericsson WTA Tour İstanbul Cup'ın 26 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ana tablo maçlarında Türk tenisçiler Çağla Büyükakçay, İpek Şenoğlu ve Pemra Özgen yer alacaklar.