-2 TÜRK BOKSÖR ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ ANKARA (A.A) - 20.06.2011 - 39. Avrupa Boks Şampiyonası'nın 4. gün sabah seansında ringe çıkan 3 Türk boksörden 2'si çeyrek finale yükseldi. Ankara Spor Salonu'nda devam eden organizasyonda, 56 kiloda Finlandiyalı Matti Koota ile karşılaşan Furkan Memiş, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada 21-14 galip gelerek çeyrek finale yükseldi. 81 kiloda Caner Sayak, Belaruslu Mikhail Dabhaliavets'e karşı ilk 2 rauntta çok iyi bir performans gösterdi. Sayak, 3. ve son rauntta üstünlüğü rakibine kaptırmasına rağmen maçtan 18-17 galip ayrılarak çeyrek finale çıktı. 64 kiloda İtalyan Vincenzo Mangiacapre ile karşılaşan Çetin Özdemir ise rakibine 25-19 yenilerek elendi. Şampiyonanın akşam seansında, 60 kiloda Fatih Keleş, Azeri sporcu Elvin İsayev ile 75 kiloda da Adem Kılıççı, Belaruslu Vitali Bandarenka ile çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek. Bu arada yarın yapılacak çeyrek final maçlarında, Furkan Memiş, İngiliz Luke Campbell, Caner Sayak ise Macar İmre Szello ile eşleşti.