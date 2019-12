-2. TUR GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI TBMM (A.A) -15.12.2010 - TBMM Genel Kurulunda, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin 2'nci tur görüşmeleri tamamlandı. Genel Kurulda tamamlanan görüşmelerin ardından yapılan oylamada, Hazine Müsteşarlığı, BDDK, SPK, TAPDK, Diyanet İşleri, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve AB Genel Sekreterliğinin 2011 yılı bütçeleri kabul edildi. Hükümet adına eleştirileri yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Babacan, küresel ekonominin son derece kritik bir dönemden geçtiğini, dünya ekonomisinde 2009 yılına göre pozitif bir büyüme rakamı görülmesine rağmen önemli risklerin gözlendiğini kaydetti. Gelişmiş ülkelerin kamu açıkları ve borç stokları ile ilgili görülen tablonun endişe verici boyutlara ulaştığını belirten Babacan, bankacılık sektöründeki sıkıntıların sürdüğünü, bilançoların düzelmesinin on yıllar alacağını vurguladı. İşsizliğin pek çok ülkede artmaya devam ettiğini belirten Babacan, ''Özellikle son aylarda hem Amerika, hem de Avrupa Merkez bankalarının başlatmış olduğu likidite tedbirleri, bir bakıma para basma operasyonu, dünyada temel para birimlerinin fiyat istikrarı ile ilgili endişeleri büyütmüş durumda'' dedi. Türkiye'de farklı bir durum olduğunu, dünyadan ve Avrupa bölgesinden olumlu bir şekilde ayrıştığını belirten Babacan, sağlam bankacılık sektörünün krizden çıkışta en önemli dayanak noktalarından birini oluşturduğunu ifade etti. Babacan, güven endekslerinin hızlı bir şekilde yükseldiğini belirterek, tüketici ve iş dünyasının geleceğe bakışının çok yüksek bir noktada olduğunu anlattı. Babacan, ''Türkiye, şu anda geleceğe en güvenle bakan tüketici ve iş dünyasını barındıran ülke'' diye konuştu. Takipteki kredilerde ciddi oranda azalma olduğunu, geçen Mart ayında yüzde 10'la zirve yapan dönen çek sayısının 4-5 aydır düştüğünü kaydeden Babacan, şöyle devam etti: ''Bu olumlu tablo Türkiye'de hızlı bir büyümeyi de beraberinde getirdi. Büyüme oranları hem bu yıl hem gelecek yıl Türkiye'nin en hızlı büyüyecek ekonomi olacağına işaret etmektedir. Bu büyüme aynı zamanda istihdam yaratan bir büyümedir. Bu yılın üçüncü çeyreği ile geçen yılın üçüncü çeyreğini mukayese edecek olursak toplam 1 milyon 87 bin kişilik istihdam artışı olmuştur. İşsizlik oranı bu dönemde 2 puan düşmüştür. Tüm ILO ülkeleri içinde işsizlik oranı düşen tek ülke, Türkiye'dir. En çok istihdam üreten ülke Türkiye'dir.'' Avrupa ve dünyanın pek çok ülkesindeki bütçe görüşmelerinde emekli maaşlarının dondurulması, memur maaşlarının düşürülmesi, vergi oranlarının artırılması gerektiğinin tartışıldığını belirten Babacan, ''Çok şükür bugün biz büyümeyi, istihdamı konuşuyoruz. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Türkiye'nin şu anda bulunduğu nokta, tüm dünyada parmakla gösterilen bir nokta. Hangi göstergeye bakarsak bakalım Türkiye olumlu bir şekilde dünyadan ayrışmış durumda'' diye konuştu. Devlet Bakanı Egemen Bağış, TBMM Genel Kurulunda, AB Genel Sekreterliği bütçesi üzerinde hükümet adına yaptığı konuşmada, Türkiye-AB ilişkilerinin yakın tarihine bakıldığında Aralık ayının önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. 17 Aralık 2004 yılında müzakerelerin açılması kararı alındığını anımsatan Bağış, bunun Türkiye için yeni bir değişim ve dönüşüm sürecinin başlangıcı olduğunu ifade etti. Avrupa çevrelerinde zaman zaman cesaret kırıcı yaklaşımların olduğunu ifade eden Bağış, şöyle devam etti: ''Bazı üye ülkeler, 'Türkiye vazgeçsin, geriye dönsün, kendi kabuğuna çekilsin' diye uğraşıyor. Biz tabii tepkilerimizi her fırsatta ortaya koyuyoruz. Bu söylemlerin Türkiye-AB ilişkilerinin gündemini işgal etmesine izin vermeyiz. Avrupalı muhataplarımızdan tek beklentimiz, adil müzakere ve adil muameledir. Bazı üye ülkelerin Kıbrıs'ın arkasına saklanmaları, korkaklıktır, komikliktir.'' Türkiye'nin müzakere sürecinde kararlı olduğunu ve ne istediğini bildiğini belirten Bağış, amaçlarının, 1 Ocak 2014 tarihine kadar Türkiye'nin hukuki altyapısında, mevzuatında, uygulamalarında AB standartlarını yakalaması olduğunu söyledi. Bazı iddiaları yanıtlayan Bağış, AB Genel Sekreterliği uzmanlık sınavının iptal edildiği bilgisinin yanlış olduğunu bildirdi. Bağış, sınavlarda siyasi bir etkinin de söz konusu olmadığını kaydetti. Devlet Bakanı Faruk Çelik de TİKA'nın başta Türk dünyası olmak üzere pek çok ülkede başarılı hizmetler yürüttüğünü belirterek, kuruluş amacına uygun çalıştığını söyledi. Ahıska Türkleri ile ilgili soruya da yanıt veren Çelik, bu konuda özel bir kanun çıkardıklarını hatırlatarak, 30 Ahıska Türkü'nün vatandaş yapıldığını bildirdi. Çelik, Ahıska Türkleri'nin anayurtları Gürcistan'a dönmeleri için yürütülen çalışmalara da değindi. Çelik, Roman vatandaşlar için 8 bin konut yapılmasıyla ilgili çalışma yürüttüklerini, bu vatandaşların sağlıklı ortamlarda barınması, eğitim almaları ve entegre olmaları için her türlü çalışmayı yürüteceklerini söyledi. Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ise özel kalem müdürü ile ilgili iddiaları soran milletvekiline, ''Bu bilgiler bende yok. İletirseniz gereğini yaparım ve derhal soruşturma açarım'' diye cevap verdi. İstanbul'da AB Genel Sekreterliğinin bir ofis açtığını, bunun gerekli olduğunu anlatan Bağış, ''Buralarda bazı ülkelerin büyükelçilerini ağırladım, ağırlamaya devam edeceğim. Özel görüşmelerimi burada yapmaya ihtiyacım yok çünkü benim İstanbul'da bunun için zaten mekanlarım var'' dedi. Bağış'ın konuşmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, CHP'nin, tüm AB uyum yasalarına, muhalefet etmeden destek verdiğini söyledi. Anadol, tutanakları göstererek, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Refah Partisi Kayseri Milletvekili olduğu dönemdeki bir konuşmasında, ''Türkiye'nin AB'ye giremeyeceği kesindir. Bunu Avrupalılar söylemektedir. Çünkü AB bir Hristiyan birliğidir'' dediğini söyledi. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, bugün saat 11.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.