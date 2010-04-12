'2 TL'lik muayene katılım payı'na durdurma

T24 -

Türkiye Emekliler Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, Dernek tarafından Danıştay 10. Daire'de aile hekimliği muayenelerinde emekli ve çalışanlardan alınacak katkı payının iptali için açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verildiği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:





"Danıştay 5510 sayılı yasanın katılım payı alınacak sağlık hizmetleri kapsamından aile hekimliği muayenesini çıkarttığı için Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki değişikliği yasaya aykırı bularak yürütmesini durdurdu. Bu tebliğ ile aile hekimi muayenelerinden 2 TL katılım payı alınıyordu. Bundan böyle aile hekimi muayenelerinden katılım payı alınamayacak. Danıştay, bu kararıyla önemli bir boşluğun da doldurulması yönünde sağlıklı bir karar vermiştir. Bundan böyle katkı paylarının alınmaması gerekiyor. Vatandaşlarımız bir nebze de olsa rahatlamış olacaklar.







Hükümetin 2009 ve 2010 yılı içinde yayınladığı tebliğleri bu karar göre yeniden düzenlemesi kaçınılmazdır."







Danıştay 10'uncu Daire: 'Katılım payı 2 TL' kısmı hukuka uygun değil











Danıştay 10. Daire kararında, "Resmi Gazete'de yayımlanan 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de yer alan, 'aile hekimliği muayenelerinden alınacak katılım payı tutarının 2 TL olarak belirlenmesine' ilişkin kısmının hukuka uygun görülmediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:





"Görüldüğü üzere, 5510 Sayılı yasada, katılım payı alınacak sağlık hizmetleri kapsamından aile hekimliği muayeneleri çıkarılmış ve bu suretle katılım payı alınacak sağlık hizmetlerine, aile hekimliği yönünden istisna getirilmiştir.







Kurumun, diğer davalı olan Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş olan aile hekimleri ile sözleşme yapmamış olmasına dayanarak, aile hekimliği muayenelerinden katılım payı tahsil etmesine yasal olanak bulunmamaktadır.







Esasen, aile hekimliğince verilen muayene dahil diğer sağlık hizmetlerinin ücretsiz olmasının doğal sonucu olarak bu hekimlerce sunulan hizmetten katılım payı alınması da mümkün değildir."