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Spor

2 STERLİN YATIRDI, 1,4 MİLYON STERLİN KAZANDI  EXTER (A.A)

09 Mart 2011 12:46

-2 STERLİN YATIRDI, 1,4 MİLYON STERLİN KAZANDI  EXTER (A.A) - 09.03.2011 - İngiltere'de bir bahisçi, 2 sterlin (yaklaşık 5 TL) yatırdığı at yarışından 1,4 milyon sterlin (yaklaşık 3,5 milyon TL) kazandı. Mühendis Steve Whiteley, Exter'de koşulan 5 yarışın sonucunu tek başına doğru tahmin ederek büyük ikramiyenin sahibi oldu.  61 yaşındaki Whiteley, yaptığı açıklamada, ''At yarışlarına çok meraklı birisi değilim. Yılda 1-2 kez at yarışı oynamaya giderim'' dedi. Whiteley'nin bahsi yatırdığı şirketin yetkilileri, şanslı bahisçinin 4. yarışın ardından kendilerine gelerek biletini kontrol ettirdiğini söylediler.

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