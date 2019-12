-2 STERLİN YATIRDI, 1,4 MİLYON STERLİN KAZANDI EXTER (A.A) - 09.03.2011 - İngiltere'de bir bahisçi, 2 sterlin (yaklaşık 5 TL) yatırdığı at yarışından 1,4 milyon sterlin (yaklaşık 3,5 milyon TL) kazandı. Mühendis Steve Whiteley, Exter'de koşulan 5 yarışın sonucunu tek başına doğru tahmin ederek büyük ikramiyenin sahibi oldu. 61 yaşındaki Whiteley, yaptığı açıklamada, ''At yarışlarına çok meraklı birisi değilim. Yılda 1-2 kez at yarışı oynamaya giderim'' dedi. Whiteley'nin bahsi yatırdığı şirketin yetkilileri, şanslı bahisçinin 4. yarışın ardından kendilerine gelerek biletini kontrol ettirdiğini söylediler.