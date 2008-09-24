2 saatle idamdan döndü

Amerikan Yüksek Mahkemesi, Troy Davis adlı idam mahkumunun cezasını infaza 2 saat kala durdurdu.Yüksek Mahkeme savcıları, Troy Davis davasındaki görgü tanıklarının ifadelerinin "şüpheli" olduğunu belirterek, infazın ertelenmesini kararlaştırdı.Taraftarları, 39 yaşındaki Davis'in idam cezası almasına neden olan görgü tanıklarından bazılarının ifadelerini geri aldığı davanın yeniden görülmesini istiyordu. Mahkemeler, yeniden yargılanma istemlerini reddetmişti.Troy Davis, 1989'da mesai dışındaki bir polis memurunu öldürdüğü gerekçesiyle idama mahkum edilmişti.Ertelenme olmasaydı Troy Davis, bugün TSİ 02.00'da idam edilecekti.