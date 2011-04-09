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Dünya

2 RUS GAZETECİ SERBEST BIRAKILDI MOSKOVA (A.A)

09 Nisan 2011 02:14

-2 RUS GAZETECİ SERBEST BIRAKILDI MOSKOVA (A.A) - 08.04.2011 - Libya'da kaçırılan Rus gazetecilerin bu akşam Bingazi'de serbest bırakıldıkları bildirildi. Rus Komsomolskaya Pravda gazetesinin internet sitesindeki haberde, muhalif güçlerin, Bingazi yakınlarında bir askeri üste bulunan Komsomolskaya Pravda muhabirlerini serbest bıraktıkları belirtildi. Komsomolskaya Pravda muhabirleri Dimitriy Steşin ve Aleksandır Kots'un Ecdebiye yakınlarında gözaltına alındığı ve daha sonra Bingazi'ye götürüldüğü kaydedildi. Öte yandan Rus NTV televizyonu, muhalif güçlerin elinde bulunan üç muhabirinin serbest bırakıldığını, ekibin durumunun iyi olduğunu açıkladı. Komsomolskaya Pravda gazetesi, Dimitriy Steşin ve Aleksandır Kots adlı muhabirlerinin Rus NTV televizyonunda çalışan bir kameraman ekibiyle birlikte muhalif güçler tarafından Libya'nın Ecdebiye kasabası yakınlarında dün gözaltına alındığını ve bilinmeyen bir yere götürüldüklerini kaydetmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'da gözaltına alınan Rus gazetecilerin can güvenliği konusunda endişeli olduklarını, bu konuda Ankara ve Roma'dan yardım talep ettiklerini söylemişti.

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