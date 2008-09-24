2. Ramses'e ait granit heykel bulundu

Mısırlı arkeologlar, 2. Ramses'e ait olduğu tahmin edilen granit bir heykel buldular. Mısır Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, arkeologların, 76 santimetre büyüklüğündeki heykeli, Nil Deltası'ndaki Tell Basta kasabasında yerin 1.5 metre altında ortaya çıkardıkları kaydedildi.

Eski Mısır'ın en güçlü firavunlarından biri olan 2. Ramses'e ait pembe granitten heykelin yalnızca baş kısmını ortaya çıkaran arkeologların, heykelin geriye kalan kısmını ve Ramses'in inşa ettirdiği tapınağı ortaya çıkarmak için kazılarını sürdürdükleri bildirildi.

Yetkililer, bulunan heykelin burnunun kırık ve sakalının da olmadığını söylediler. 20'li yaşlarında tahta geçen Ramses'in, Mısır'ı İ.Ö. 1213'den İ.Ö. 1279'a dek yönettiği tahmin ediliyor.

Yahudiler'in Mısır'dan İsrail'e göç etmelerine neden olduğu düşünülen Ramses, aralarında ünlü Abu Simbel Tapınağı'nın da bulunduğu çok sayıda saray ve tapınaklar inşa ettirmişti. 2. Ramses'in 1881'de bulunan mumyası, başkent Kahire'deki Mısır Ulusal Müzesi'nde sergileniyor.