T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

2. Ramses'e ait granit heykel bulundu

Mısır'da arkeologlar, 2. Ramses'e ait olduğu tahmin edilen bir heykel buldular

24 Eylül 2008 03:00

Mısırlı arkeologlar, 2. Ramses'e ait olduğu tahmin edilen granit bir heykel buldular. Mısır Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, arkeologların, 76 santimetre büyüklüğündeki heykeli, Nil Deltası'ndaki Tell Basta kasabasında yerin 1.5 metre altında ortaya çıkardıkları kaydedildi.

Eski Mısır'ın en güçlü firavunlarından biri olan 2. Ramses'e ait pembe granitten heykelin yalnızca baş kısmını ortaya çıkaran arkeologların, heykelin geriye kalan kısmını ve Ramses'in inşa ettirdiği tapınağı ortaya çıkarmak için kazılarını sürdürdükleri bildirildi.

Yetkililer, bulunan heykelin burnunun kırık ve sakalının da olmadığını söylediler. 20'li yaşlarında tahta geçen Ramses'in, Mısır'ı İ.Ö. 1213'den İ.Ö. 1279'a dek yönettiği tahmin ediliyor.

Yahudiler'in Mısır'dan İsrail'e göç etmelerine neden olduğu düşünülen Ramses, aralarında ünlü Abu Simbel Tapınağı'nın da bulunduğu çok sayıda saray ve tapınaklar inşa ettirmişti. 2. Ramses'in 1881'de bulunan mumyası, başkent Kahire'deki Mısır Ulusal Müzesi'nde sergileniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24