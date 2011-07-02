-2 PATRİK "KARŞIDAN KARŞIYA" SERGİSİNDE İSTANBUL (A.A) - 02.07.2011 - Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Kuzey Amerika Ortodoks Patriği Demekrios, Sakıp Sabancı Üniversitesi Sabancı Müzesini ziyaret ederek, ''Karşıdan Karşıya-M.Ö 3000'de Kiklad Adaları ve Batı Anadolu Sergisi''ni gezdi. Bartholomeos ve Demekrios'a ziyaretleri sırasında Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı eşlik etti. Eserler hakkında Müze Müdürü Nazan Ölçer'den bilgi alan Bartholomeos ve Demekrios, ziyaretçi defterini de imzaladı. Bartholomeos deftere, ''Dünya kültürünün korunması ve yayılması için yapılan bu çalışmadan dolayı samimi teşekkürlerimizi ifade ederiz. Hayır dualarımızla'' diye not düşerken, Demetrios da ''Kutlarım. Mükemmel sergi'' diye yazdı. Nazan Ölçer, Bartholomeos ve Demekrios'un müzeyi gezerken dile getirdikleri görüşleri şöyle anlattı: ''New York Metropolitan Müzesi ile çok yakın ilişkideler. Buradaki düzenlemenin oradaki kadar mükemmel olduğuna birazcık şaşırdılar. Sergiyi çok beğendiklerini söylediler. Türkiye'nin durumuyla ilgili duydukları hayranlığı dile getirdiler. Yunanistan'ın bugün sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin 5 bin yıl öncesine dayandığını gösteren bu serginin iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri yeniden canlandıracağından, bunun da siyasi yumuşamada etkili olabileceğinden söz ettiler.'' Bartholomeos ve Demekrios ile beraberlerindeki heyet, gezinin ardından Sakıp Sabancı Müzesinin İstanbul Boğazı manzaralı restoranında yemek yedi.