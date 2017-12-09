2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Aydın-İzmir Karayolu Kızılcaköy Kavşağı\'nda meydana geldi. Aydın\'dan İzmir yönüne giden Tayfun Elibol yönetimindeki 06 FR 0806 plakalı otomobil ile Kızılcaköy Kavşağı\'ndan ana yola çıkan İsmail Sarı yönetimindeki 09 TS 263 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile İsmail Sarı\'nın yanında bulunan eşi Sezen Sarı ve kızı 9 yaşındaki Esra Sarı yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumu ağır olan Tayfun Elibol\'un, Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nde Kültür Müdürlüğü Korosu\'nda bağlama eğitmeni olarak görev yaptığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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