2. Ordu'da devir teslim töreni yapıldı

T24- 30 Ağustos itibariyle Jandarma Genel Komutanlığı'na atanan 2.Ordu Komutanı Org.Necdet Özel bugün karargâhta düzenlenen tören ile görevini, 30 Ağustos'ta geçerli olmak üzere orgeneralliğe terfi eden Korgeneral Servet Yörük'e teslim etti. Törene Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşener'de katıldı.



Devir teslim töreninde bir konuşma yapan 2013'te Genelkurmay Başkanı olacak Orgeneral Necdet Özel, 2 yıl önce atandığı görevini Korgeneral Servet Yörük'e teslim etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadığını söyleyerek şunları söyledi; "Görev sürem içerisinde, bölücü terörle mücadeleyi tamamen hukuk kuralaları içerisinde yürüttük.Hukuk dışı hiç bir faaliyete yer vermedik.Basında yer alan her iddiayı büyük bir ciddiyetle duyarlılıkla inceledik soruşturduk ve ilgili makamları bilgilendirdik.Bir başka ifade ile hiç bir şeyin üstünü örtmedik bunun huzuru içindeyim.Bir kaç talihsiz kaza dışında yurt içinde ve yurt dışında sivil vatandaşlara yönelik olumsuz hiç bir faaliyetimiz olmadı.Onların zarar görmemesi için çok dikkat ve gayret gösterdik.



Vatandaşlarımızın güvenliği huzur ve rafahı için bölücü terörün ülke gündeminden düşürülmesinin büyük önem taşımakta olduğu yüksek malumlarıdır.Bu nedenle devletimizin bütün kademeleri, aynı anlayış ve kararlılıkla hareket etmeli, vatandaşlarımızı birbirine düşürme çabalarına fırsat verilmemelidir.Sağ duyu hakim kılınmalıdır,yasaların uygulanmasına özen gösterilmedilir.Güvenlik ihtiyaçları ile insan hakları arasındaki denge iyi kurulmalı, insan hakları savunulurken terörden zarar görenlerin ve görebilecek olanların da insan hakları unutulmamalı. Medyanın bu mücadele önemli bir yerinin olduğu noktasından hareketle basın-yayın kuruluşlarımızın ülke menfaatlerini ve hassasiyetlerini daime gözönünde tutmaları gerekliliğine inanıyorum.

Görev sürem içerisinde birlikte çalıştığım tüm arkadaşlarıma gösterdikleri özveri ve güvenlerinden dolayı teşekkür ederek veda ediyorum." 30 Ağustos itibariyle Orgeneralliğe terfi ettirilen ve 2.Ordu Komutanlığı'na atanan Korgeneral Servet Yörük'te yaptığı konuşmada, "Bildiğiniz gibi ülkemizin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imkansız derecesindeki zorluklarla kurduğu ve mazlum uluslarca da örnek alınarak, insanlık tarihinde önemli bir dönüm noktası oluşturan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Anayasal yapısına, toprak bütünlüğüne ve ulusal birliğine yönelik yapılan saldırılarla karşı karşıya kalmıştır. Bu saldırıların ortak hedegi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, üniter yapısının ve ulus bilincini ortadan kaldırmaktır.Yayılmacı emperyal düşünce yüzyıllardır bu hedefi gerçekleştirmek için yoğun bir çaba içerisindedir.Onların bu insanlık dışı saldırılarını boşa çıkarmayı başaran Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk geleceği görerek bu hayasız akınların devam edebileceğini işaret ettmiş ve bu mücadele görevini Türk Sİlahlı Kuvvetleri'ne vermiştir.

Bu büyük ve kutsal vazifemi icra ederken, bundan önce olduğu gibi bundan sonrada Atatürk ilke ve inklaplarına gönülden bağlı ve bunu yaşam tarzı haline getirmiş, milli çıkarlarımızı her türlü değerin üstünde tutan, bedenen ve fikren verilecek her türlü görevi yapmaya hazır bilgi çağının ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde eğitilmiş, zaman tanımaz yüksek vazife şuuru ve karşılıklı sevgi saygıya dayalı sarsılmaz disiplin anlayışına sahip modern silah, araç ve techizatla donaltılmış personeli ile Türk Yurdunun bölünmez bütünlüğüne, Anayasa tarafından tayin edilmiş layık ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik her türlü tehdidi önlemek başlıca hedefimiz olacaktır."şeklinde konuştu.

Yapılan bu konuşmaların ardından Orgeneral Necdet Özel'in komutanlık forsu indirilerek Korgeneral Servet Yörük'ün komtanlık forsu bayrak direğine çekildi.

Daha sonra iki komutan Kara Kuvvetleri Komuıtanı Orgeneral Işık Koşener'in önünde tekmil vererek devir-teslimi gerçekleştirdi.

2.Ordu'daki devir-teslim törenine 6 ve 7.ci Kolordu Komutanları ile Van Asayiş Bölge Komutanı, Malatya Valisi Ulvi Saran, Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve çok sayıda davetli katıldı.