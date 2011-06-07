-2 ÖĞRENCİ KIZILIRMAK'TA KAYBOLDU NEVŞEHİR (A.A) - 07.06.2011 - Nevşehir'de serinlemek için Kızılırmak'a giren 2 ilköğretim okulu öğrencisi akıntıya kapılarak kayboldu. Alınan bilgiye göre, Nevşehir'in Gülşehir ilçesi sınırlarından geçen Kızılırmak'a öğle saatlerinde serinlemek için giren Gülşehir Karavezir İlköğretim Okulunda eğitim gören 4 öğrenciden 3'ü akıntıya kapıldı. Çocuklardan Furka A'yı (12) çevredeki vatandaşlar kurtarırken, Fatih O. (11) ve Murat Ç'ye (13) ise akıntıya kapıldı. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, çocukları bulmak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Bu arada vatandaşlar tarafından kurtarılan Furkan A'nın sağlık durumunu iyi olduğu bildirildi.