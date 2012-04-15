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Dünya

2. nükleer müzakereler Bağdat'ta yapılacak

Celili, işbirliği ve bundan sonraki müzakerelerle ilgili olarak pek çok konunun üzerinde mutabık kalındığını söyledi

15 Nisan 2012 14:07

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa ve İngiltere ile Almanya'dan oluşan "5 artı 1" ülkeleri arasındaki yeni tur nükleer müzakereler İstanbul'da yapıldı. İkinci görüşmenin 23 Mayıs'ta Bağdat'ta yapılması kararlaştırıldı.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda saat 11.00 sıralarında başlayan, toplu ve ikili görüşmeler şeklinde yapılan müzakereler yaklaşık 10 saat sürdü.
 
Toplu müzakereler, AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili başkanlığında gerçekleştirildi.

Müzakerelerin ardından basın toplantısı yapan Said Celili, "Bugün yaptığımız çalışmalara baktığımda, işbirliğine dayalı yaklaşım çerçevesinde başarılı bir görüşme yaptığımızı düşünüyorum. İleriye doğru bir adım attık ve bu süreçte bugüne kadar geldiğimiz noktayı temel alarak ileriye doğru devam ettiğimizde bundan sonraki görüşme turunda da başarılı olabileceğimizi umuyorum" dedi.

Celili, "İranlılar ve İran halkı ile konuşurken bir baskı ve tehdit dili işlemez. Bugünkü müzakerelerde gördüğümüz diğer tarafların müzakere konusundaki ilgisi, talebi olumlu bir şekilde dikkate alınmıştır" şeklinde konuştu.
 
Karşı tarafın yaklaşımı konusunda da müzakerelerde bir ilerleme kaydedildiğini gördüklerini vurgulayan Celili, bunun görüş ayrılıkları olmadığı anlamına da gelmediğini, ancak müzakereler sonucunda üzerinde mutabık kalınan noktaların önemli olduğunu kaydetti.
 
Celili, işbirliği ve bundan sonraki müzakerelerle ilgili olarak pek çok konunun üzerinde mutabık kalındığını ve 23 Mayıs'ta Bağdat'ta yapılacak bir sonraki turda ele alınmasının söz konusu olduğunu belirtti.

Said Celili, "Bugün yaptığımız çalışmalara baktığımda, işbirliğine dayalı yaklaşım çerçevesinde başarılı bir görüşme yaptığımızı düşünüyorum. İleriye doğru bir adım attık ve bu süreçte bugüne kadar geldiğimiz noktayı temel alarak ileriye doğru devam ettiğimizde bundan sonraki görüşme turunda da başarılı olabileceğimizi umuyorum" dedi.
 

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