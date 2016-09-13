2 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu

Kutsal topraklarda 2 milyonu aşkın Müslüman, hac farizasını yerine getirdi

Arafat ve Müzdelife'deki vakfe dualarının ardından Mina'ya oradan da Cemerat denen 'şeytan taşlama' alanına geçen Müslümanlar, 'büyük şeytana' gece yarısından sonra 7 taş attı.

Kutsal vazife için cumartesiden itibaren yollara düşün Müslümanlar, şeytan taşlamanın ardından Kabe'ye geldi.

Hacılar Cemerat'a kadar toplam 21 kilometre yolu yürüdü. Buradaki vakfelerini tamamlayıp şeytanı taşlayanlar, Mescid-i Haram'a ulaştı.

İhramlarıyla kutsal topraklarda renkli görüntüler oluşturan Müslümanlar, Kabe'de ziyaret tavafı ve say yaptı, ardından tıraş olup ihramdan çıktı. Böylece 2 milyonu aşkın kişi hacı oldu.

İbadetlerini yerine getirerek hacı olma mutluluğunu yaşayan Türk hacılar, duygularını "Bu muazzam hadise anlatılmaz, ancak yaşanır" şeklinde dile getirdi.

Hacılar, bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde de hem ibadetlerini yapacak hem de kutsal topraklardaki manevi atmosferden istifade etmeye çalışacak.