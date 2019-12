-2 MİLYONU AŞKIN BEBEK ÖLÜ DOĞUYOR LONDRA (A.A) - 14.04.2011 - Dünyada her yıl 2 milyondan fazla bebek ölü doğuyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Bill ve Melinda Gates Vakfı ile Save the Children'ın da aralarında olduğu örgütler tarafından yapılan ve tıp dergisi Lancet'in internet sitesinde yayımlanan araştırmaya göre, annelerin daha iyi sağlık hizmeti alması durumunda ölü doğumların yarısı engellenebilir. Araştırmada, ölü doğumların büyük çoğunluğunun gelişmekte olan ülkelerde meydana geldiği vurgulanarak, bununla birlikte uzmanların tüm beklentilerine rağmen İngiltere, Fransa ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde de ölü doğum oranının düşürülemediği kaydedildi. Uzmanlar, daha iyi gebelik takibi, annelerde şeker, yüksek tansiyon ve frengi gibi hastalıkların tedavisiyle her yıl 1 milyondan fazla bebeğin hayatının kurtarılabileceğini belirtti. Öte yandan araştırmacılar, ölü doğum sayısını tahmin ederken hata payını yüksek tuttu. Çoğu batı ülkesi olmak üzere 33 ülkeden elde ettikleri istatistikleri kullanan araştırmacılar, ölü doğan bebeklerin sayısının, diğer 160 ülke de göz önüne alındığında, 2.1 milyon ile 3.8 milyon arasında olabileceğini bildirdi. Araştırmaya göre, dünyada ölü doğum oranının en düşük olduğu ülkeler 1000'de 2 ile Finlandiya ve Singapur. Listenin en altında ise 1000'de 42 ve 47 ile Nijerya ve Pakistan bulunuyor. ABD'de ise siyahlarda iki katı olmak üzere, ölü doğum oranı 1000'de 6.