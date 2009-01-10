2 milyon ton patates, depolarda çürüyor

Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Nevşehir'de alıcı bulunamayan patates, depolarda çürümeye başladı. Ürettiği ürünü depoda bekleten üreticiler, yarı maliyetine bile alan çıkmaması nedeniyle çaresizliğe kapılmış durumda. Nevşehir ve Niğde'de 2 milyon ton civarında patatesin depolarda bulunduğu belirtiliyor.



Kökten çözüm şart!



Mart sonuna kadar da tüketilmediği sürece tamamı çöpe veya hayvanlara yem olarak değerlendirilecek patatesteki bu olumsuzluğun giderilmesi için soruna köklü çözüm bulunması isteniyor. Üreticinin tek çaresi devletin patatese ihracat desteği vermesi.

Nevşehirli patates üreticisi İlhan Özkan, mahsulün ellerinde kaldığını belirterek " Tek çaremiz ihracat. İç piyasada tüketim az. Bir kilogram patatesin üreticiye maliyeti 300 KR civarında iken 200 KR'ye dahi satamaz durumdayız. Bütün ürünler depoda bekliyor. Mart ayı sonuna kadar satamazsak hayvanlara yem olarak vermeye veya dökmeye başlayacağız. Devletin bir an önce ihracat yolunu açacak destek paketini hayata geçirmesini bekliyoruz. Binlerce çiftçinin tek kurtuluş yolu bu" dedi.



İç piyasa çok daraldı



İsmail Müezzinoğlu adlı üretici ise mahsulünün tamamını depoda bekletmek zorunda kaldığını belirterek " geçtiğimiz yıllarda ürettiğimiz ürünün en az yarısını bu aya kadar satmış olurduk. Ancak bu yıl ancak yüzde yirmisini tarlada iken sattım. Maliyeti 300 KR olan patatesi 200 KR'den satıyorum. Alıcı yok. Bunun iki nedeni var. Birincisi iç piyasa çok daraldı. İç piyasada satışlar yok denecek kadar az. İkincisi ihracat pazarlarımız olan Gürcistan, Azerbaycan, Irak gibi ülkeler daha düşük fiyatla satışa başlayan İran'dan almaya başladı. İran'da maliyetler düşük olduğu için fiyatı da düşük oluyor. Biz de üreticiler olarak dış pazarları tekrar kazanabilmek için devletin patatese ihracat desteği sağlamasını, en önemli maliyetlerimiz olan gübre, mazot, elektrik gibi girdilerde indirim yapmasını bekliyoruz. Yoksa Tarım Kredi, Ziraat Bankası, MEDAŞ gibi kurumlara olan borçlarımızı ödeyemeyeceğimiz gibi yeni yılda ekim yapamaz hale geleceğiz" dedi.



'Hükümet üreticiye sahip çıksın'



Hükümetin, üreticiye sahip çıkmasını isteyen Mustafa Akdeniz isimli çiftçi ise, Nevşehir ve Niğde'de 2 milyon ton civarında patatesin depolarda bulunduğunu, Mart ayı sonuna kadar da tüketilmezse çöpe gideceğini ifade ederek " üreticiler olarak perişan durumdayız. Elimizdeki ürünü satamıyoruz. Maliyetin çok altına ihtiyaçtan satmaya razı oluyoruz. Ancak yine alıcı çıkmıyor. Bütün üreticilerin yüksek miktarda borcu var. Evde ekmek bekleyenlerimiz var. Hükümetten derdimize çare bekliyoruz" dedi.





