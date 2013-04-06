2 milyon lirayla ortadan kayboldu

Konya’da para nakil aracının şoförü 2 ayrı bankaya ait 2 milyon lirayı alarak kaçtı. Zanlının yağma, yaralama gibi çeşitli suçlardan 16 kaydının bulunduğu ve sahte adli sicil kaydıyla işe girdiği belirlendi.



Özel bir para nakil şirketinde bir hafta önce şoför olarak işe başlayan Mehmet D., güvenlik görevlisi Fırat B. ile birlikte Karaman'dan, 2 ayrı bankaya ait yaklaşık 2 milyon lirayı Konya'ya getirmek üzere yola çıktı.

Fırat B, merkez Selçuklu ilçesinde yiyecek bir şeyler almak için araçtan indi. Geri döndüğünde aracı yerinde bulamayan güvenlik görevlisi, yaklaşık bir saat sonra durumu yetkililere bildirdi.

Mehmet D'ye ulaşılamayınca araç takip sisteminden nakil aracının Sille Parsana Mahallesi Yelda Sokak'ta olduğu tespit edildi. Polis, adrese gittiğinde aracın terk edildiğini, yaklaşık 2 milyon liranın da yerinde olmadığı belirledi.

Yağma, yaralama gibi çeşitli suçlardan 16 kaydının bulunduğu belirtilen şüphelinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Polis, şüphelinin Sille Parsana Mahallesi Yetkin Sokak'taki evine gitti. Üç gün önce evini boşalttığı öğrenilen Mehmet D'nin iş başvurusunda sahte adli sicil kaydı kullandığı belirtildi.

Şüphelinin, eşi ve bir çocuğunu da alarak kaçtığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.