"2 milyon lira altındaki konutların fiyatı yükselebilir"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konut satışına ilişkin açıkladığı paketleri değerlendiren gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu Endeksa Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Hazırda 2 milyon TL altında fiyatlı konutların fiyatları yükselebilir. Ancak arz düşüklüğünün giderilmesi 1-2 yıl alacaktır” değerlendirmesi yaptı.

Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konut satışına ilişkin açıkladığı paketlerle ilgili açıklama yaptı. Atılan adımların sektör için önemli olduğunu ve sektörü hareketlendireceğini belirten Görkem Öğüt, şunları söyledi:

Arz düşüklüğünün giderilmesi 1-2 yıl alacaktır. Uzun süredir sektörde inşaat maliyetlerinin artması ve bu sebeple yeni konut üretiminin yavaşlaması veya hali hazırda devam eden konut projelerinin tamamlanmasının zorluğundan bahsediyoruz. Özellikle mayıs ayı başı itibarıyla yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayrılması ve konut fiyatlarının sabit tutulma taahhüdünün bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum.

"2 milyon liralık sınır, belirli bölgeleri kapsam dışı bırakacak"

İlk pakette, ilk kez konut alacaklara 2 milyon TL’ye kadar değere sahip birinci el satın almalar için, 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizle kredi verileceği açıklandı. Endeksa verilerine göre, Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı 1 milyon 114 bin 20 TL, bu rakam İstanbul için 1 milyon 624 bin 560 TL. Fakat bölge bazında ortalama konut fiyatlarının çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Örneğin İstanbul Sarıyer’de ortalama konut fiyatı 4 milyon 640 bin TL, Beşiktaş’ta 4 milyon 591 bin 800 TL, Beykoz’da 4 milyon 302 bin 452 TL, Kadıköy’de 3 milyon 87 bin 585 TL, Bakırköy’de 2 milyon 899 bin 60 TL, Adalar’da 2 milyon 270 bin 430 TL. Dolayısıyla, hem 2 milyon TL’nin belirli bölgeleri kapsam dışı bırakacağı, hem de paketten sadece ilk defa konut alacakların birinci el satın almalarda faydalanabileceği için bu paketin sektöre katkı sağlayacağını düşünmekle beraber etkisinin diğer 2 pakete göre daha düşük olacağını düşünüyorum. Bu pakette oluşabilecek diğer risk ise hali hazırda 2 milyon TL altında fiyatlı konutların fiyatlarının yükselmesi olacaktır.

"Yatırımını döviz ve altın olarak değerlendirmeyi tercih edenler, gayrimenkula yönlenecek"

Açıklanan ikinci paket ise, konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası'na satılarak karşılanması şartı ile alınacak konutlar için geçerli olacak. Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket, 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paket hem birinci el hem ikinci el konutları kapsaması sebebiyle daha geniş bir kitleye hitap edecek ve yatırımını döviz ve altın olarak değerlendirmeyi tercih edenleri gayrimenkule yönlendirecek.

Üçüncü paket ise uzun süredir sektörde konuşulmakta olan arz sorununu çözmeye yönelik bir adım olarak öne çıkıyor. Mayıs ayı başı itibarıyla yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayrıldığı duyuruldu. Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli rakama kadar ve 36 ay vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek. Bu paket ayrıca küçük ölçekli müteahhitlere de destekler ve kentsel dönüşüme destek de içeriyor. Ayrıca, düşük gelir grubundaki vatandaşları ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlanacağı da duyuruldu.”

Konut satışı paketi hakkında neler demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konut satışına ilişkin 3 ayrı pakete ilişkin şu bilgileri vermişti:

"- İlk kez konut alacaklara, 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almaları için, 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizle kredi verilecek.

- İkinci paket birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan’dan önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası’na satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek.

- Bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor.

- Üçüncü paket ise, inşaat sektörüne yönelik. Mayıs itibarıyla asgari yüzde 50’si satılmamış inşaat projeleri için 20 milyar liralık bir kaynak ayrıldı.

- Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli bir rakama kadar ve 36 ay vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek."

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