2 milyon kişiden 22 bini işbaşı yaptı

T24 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) araştırmasına göre, mesleki kurslara bir yılda 3,5 milyar lira harcanırken, 2 milyon kişiden sadece 22 bini işe kavuştu.



İSMMMO'nun İş-Kur, halk eğitim merkezleri, belediyeler ve özel dershanelerin verilerinden yararlanarak yaptığı ''İşsiz Kursta'' araştırmasının sonuçları açıklandı.



Araştırmaya göre, meslek edindirme kurslarında 2009 yılında patlama yaşandı. Sadece İş-Kur kurslarına 2009'da yeni meslek edinmek için başvuranların sayısı, 2008'e göre yüzde 500 artarak 31 bin 927'den, 181 bin 900'e çıktı. 2004'te bu rakam 1.641 kişiydi.



Kursiyer sayısı özel meslek kursları ile diğer kurumların ve 5 büyükşehir belediyesinin verdiği eğitimlerle 2 milyon kişiye ulaştı. İş-Kur'un iş garantisi verebildiği kişi sayısı ise 22 binde kaldı.



İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya Büyükşehir Belediyeleri tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına ve halk eğitim merkezlerine meslek edinmek için başvuranların sayısı 2009'da 100 bin civarında olurken, özel meslek kurslarına katılan ve ders alan yıllık kursiyer sayısı yaklaşık 1 milyon 700 civarında bulunuyor.



Araştırmaya göre, mesleki kurslarda 2008 ve 2009'da yaşanan patlamada kriz etkili olurken, işsizlik sigortasında biriken paraların bir kısmının kurslar aracılığı ile kursiyerlere harcanması ilgiyi zirveye taşıdı. Kursiyerlere günlük 15 lira teşvik verildi. Kurslara öncülük eden İş-Kur, 2009'da mesleki eğitim için bütçesinden 500 milyon liraya yakın para ayırdı. Devletin meslek edindirmeye yönelik harcadığı 1 yıllık kaynak da 1 milyar 500 bin liraya ulaştı. Kendi çabasıyla bütçesinden pay ayıranların meslek kurslarına harcadığı 1 yıllık rakam 2 milyar lirayı bulurken, böylece ekonomik krizde yeni meslek arayışı için yapılan son 1 yıllık harcama 3,5 milyar liraya ulaştı.





En çok tercih edilen mesleki eğitim



Bugüne kadar çalışma hayatı içinde yer almayan kişilerin de kurslara yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. 300'e yakın branşta eğitim veren kurumlarda en çok tercih edilen mesleki eğitim ise bilgisayar ve bilgisayara bağlı meslekler olarak dikkat çekti.



Kursların diğer gözde meslekleri ise emlak danışmanlığı, emlak brokerlığı, bankacılık, pazarlama, satış yönetimi, cilt bakımı, kuaförlük, aşçılık ve cam mamul imalatçısı gibi meslekler oldu. Drama eğitmenliği de yeni filizlenen meslekler arasında yer aldı.



Kursiyerlerin yüzde 25'ini üniversite mezunları, bunların yüzde 3'ünü de lisans yapmış kursiyerler oluşturdu. Üniversite mezunu kadınlar cilt bakımı, kuaförlük, turizm, halkla ilişkiler, diksiyon, sunuculuk ve drama eğitmenliği kurslarına kayıt yaptırırken, üniversite mezunu erkekler tercihlerini daha çok emlak ve turizm alanlarında eğitim veren mesleklerde kullandı. Devlet destekli kurslara katılanların çoğunluğu orta öğretim mezunu iken, özel kurslara katılanların çoğunluğunu lise mezunu kursiyerler oluşturdu.



Sadece İş-Kur bünyesinde açılan mesleki eğitim kurslarında yurt genelinde 5 bine yakın usta öğreticiye iş imkanı sağlandı. Bu rakam halk eğitim ve belediyelerin düzenlediği kurslarla 30 bini geçti.



Türkiye'de işsiz kalanlara ödenen işsizlik ödeneği ise 7 yılda 3 milyar 22 milyon lira oldu. Ocak ayında işsizlik ödeneğinden faydalanmak için 55 bin 111 kişi başvurdu. İssizlik Sigortasının uygulamaya başladığı Mart 2002 tarihinden 31 Ocak 2010 tarihine kadar sisteme 2 milyon 108 bin 714 kişi başvuruda bulunurken, 1 milyon 808 bin 14 kişi issizlik ödeneği almaya hak kazandı.





