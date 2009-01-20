2 milyon Euro’luk rest!

Beşiktaş Yönetimi ile görüşen Cisse, ayrılmak için 1.3 milyon, Seric ise 600 bin Euro istedi. İki futbolcu, "Bu parayı verirseniz gideriz" dedi.





BEŞİKTAŞ’ın elden çıkarmak istediği Cisse ve Seric’le başı dertte. Teknik direktör Mustafa Denizli’nin sistemine uymadığı için gönderilmesini istediği iki futbolcu, yönetimle yaptıkları görüşmede, "Bizi istemiyorsanız verin paramızı gidelim" diyerek rest çektiler. Cisse’nin 1 milyon 300 bin, Seric’in de 600 bin Euro talep ettiği belirtildi.



Genel sekreter Kenan Öner ve asbaşkan Ertunç Soğancıoğlu ile bir araya gelen Cisse, "Beşiktaş’la olan sözleşmem devam ediyor. Ancak hoca beni istemiyorsa gidebilirim. Bunun için alacaklarımın tamamı olan 1 milyon 300 bin Euro istiyorum" dedi.



Aydın da gitmiyor



Seric ise, "Ertuğrul Sağlam’dan sonra Mustafa Denizli de beni oynatmıyor. Bu şartlarda kalmamın bir anlamı yok. Ben de hakkım olan parayı istiyorum. 600 bin Euro verirseniz sözleşmemi feshederim" diye konuştu.



Yusuf Şimşek’e karşılık Bursaspor’a verildiği açıklanan Aydın Karabulut’un da siyah beyazlı takımdan ayrılmaya niyeti yok. Dün alt yapı sorumlusu Halim Aydın’ı arayan genç futbolcu, Beşiktaş PAF takımı ile idmanlara çıkmak istediğini söyledi.

