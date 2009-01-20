T24 LogoT24 Logo
Spor

2 milyon Euro’luk rest!

Beşiktaş Yönetimi ile görüşen Cisse, ayrılmak için 1.3 milyon, Seric ise 600 bin Euro istedi.

20 Ocak 2009 02:00

Beşiktaş Yönetimi ile görüşen Cisse, ayrılmak için 1.3 milyon, Seric ise 600 bin Euro istedi. İki futbolcu, "Bu parayı verirseniz gideriz" dedi.


BEŞİKTAŞ’ın elden çıkarmak istediği Cisse ve Seric’le başı dertte. Teknik direktör Mustafa Denizli’nin sistemine uymadığı için gönderilmesini istediği iki futbolcu, yönetimle yaptıkları görüşmede, "Bizi istemiyorsanız verin paramızı gidelim" diyerek rest çektiler. Cisse’nin 1 milyon 300 bin, Seric’in de 600 bin Euro talep ettiği belirtildi.

Genel sekreter Kenan Öner ve asbaşkan Ertunç Soğancıoğlu ile bir araya gelen Cisse, "Beşiktaş’la olan sözleşmem devam ediyor. Ancak hoca beni istemiyorsa gidebilirim. Bunun için alacaklarımın tamamı olan 1 milyon 300 bin Euro istiyorum" dedi.

Aydın da gitmiyor

Seric ise, "Ertuğrul Sağlam’dan sonra Mustafa Denizli de beni oynatmıyor. Bu şartlarda kalmamın bir anlamı yok. Ben de hakkım olan parayı istiyorum. 600 bin Euro verirseniz sözleşmemi feshederim" diye konuştu.

Yusuf Şimşek’e karşılık Bursaspor’a verildiği açıklanan Aydın Karabulut’un da siyah beyazlı takımdan ayrılmaya niyeti yok. Dün alt yapı sorumlusu Halim Aydın’ı arayan genç futbolcu, Beşiktaş PAF takımı ile idmanlara çıkmak istediğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24