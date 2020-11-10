2 metrelik kuyuda kayıp çifte ait olduğu tahmin edilen 2 ceset bulundu!

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki 2 metrelik kuyuda 1'i kadın 2 kişinin cesedi bulundu. Cenazelerin 17 gündür kayıp olarak aranan Cevdet Uysal ve Zeliha Uysal çiftine ait olduğu tahmin ediliyor.

Dinar'a bağlı Pınarlı köyünde çobanlık yapan Abdullah Korkmaz, keçilerini otlatmak çıktığı arazide, çevreden kötü koku yayıldığını fark edince, 2 metrelik kuyuda iki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Abdullah Korkmaz'ın haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kuyuda üzeri taşlarla örtülü, yüzleri tanınmaz halde 1'i kadın 2 kişinin cansız bedeni olduğunu belirledi.

Olay yerine gelen savcının talimatıyla jandarma olay yeri inceleme ekipleri kuyuya inerek, cesetleri çıkardı. Cesetlerin, 17 gündür kayıp olarak aranan Cevdet ve Zeliha Uysal çiftine ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.



Yapılan incelemenin ardından iki ceset otopsi ve kimlik tespiti için Dinar Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın geniş çaplı sürdürüldüğü öğrenildi.

25 Ekim'den beri kayıplar!

Pınarlı köyünde yaşayan ve 25 Ekim'den bu yana haber alınamayan Cevdet- Zeliha Uysal çiftinin cep telefonları kapısı kapalı ve anahtarı üzerinde olan evlerinde; Cevdet Uysal'a ait araç da kontak anahtarı üzerinde evin garajında bulunmuştu.



Çiftin kaybolmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatılmış ancak bugüne kadar herhangi bir sonuç elde edilememişti. (DHA)