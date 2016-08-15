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Yaşam

2 metre 63 kilo ağırlığındaki dev yayını olta ile yakaladılar

Balıkçılar, balıkla fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlardan da 1 lira ücret talep ediyor

15 Ağustos 2016 19:42

 Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde avlanan balıkçıların oltasına 2 metre boyunda, 63 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı.

Hürriyet'in haberine göre, sabahın erken saatlerinde avlanmaya çıkan Gencay ve Tolga Soysal kuzenlerin oltasına yayın balığı takıldı. Balığı çıkartmakta zorlanan kuzenler, traktör yardımıyla yaklaşık 1 saat devam eden uğraşları sonucu balığı kıyıya çekti.

 

Fotoğraf çektirmek ücretli

 

2 metre boyunda, 63 kilo ağırlığındaki dev balığı ilçe merkezinde sergileyen kuzenler, balığa satışa sunarken balıkla fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlardan da 1 lira ücret talep ediyor.

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yayın balığıÇankırıbalık avlama

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