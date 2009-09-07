2 metre 2 santimlik dev milli takımı bıraktı

Dünyanın en uzun boylu santraforu olan ünlü Çek futbolcu Jan Koller, yaptığı açıklamada, artık yaşlandığını ve bundan sora milli takımda görev almayacağını açıkladı.

İki gün önce Çek Cumhuriyeti'nin Slovakya ile deplasmanda 2010 Dünya Futbol Şampiyonası Grup eleme maçında karşılaştığı maçta oynayan Koller, maçın 55. dakikasında oyundan alındı. Maç 2-2 berabere sonuçlanınca, Çek Cumhuriyeti'nin finallere gitmesi neredeyse mucizelere kaldı. Şimdiye kadar Çek Milli Takımı'nda 55 gol kaydeden 36 yaşındaki dev futbolcu, artık yeterince iyi oynayamadığını, bu nedenle yerini gençlere verme zamanının geldiğini söyledi. Koller, futbol hayatını Almanya'dan sonra Rusya'nın Krilja Sovjetov Samara takımında sürdürüyor.

