2 Mayıs Çarşamba DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılar, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
11.00 Galatasaray Bayan Voleybol Takımı, 5-6 Mayıs tarihlerinde Romanya\'nın Bükreş kentinde düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Final Four öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, kupa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
BEŞİKTAŞ
18.00 Kupa maçına çıkmama kararı alan Siyah-beyazlılar, 2 günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürecek.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ (Yarı Final Rövanş)
21.45 Roma (2) - (5) Liverpool (Cengiz Ünder)
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ GELECEĞİN BASKETBOLCULARINI SEÇİYOR
10.30 Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü\'nde \'Geleceğin Basketbolcularını Seçiyoruz\" adı altında basın toplantısı düzenlenecek.
TENİS
TEB BNP Paribas İstanbul Open\'da heyecan devam edecek.