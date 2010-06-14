2 maden işçisinin cesedine hâlâ ulaşılamadı

T24 - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağındaki grizu patlamasının ardından oluşan ana göçüklerin kaldırılmasına rağmen ulaşılmaya çalışılan 2 madencinin cesetlerinin bulunamadığı bildirildi.





TTK Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, 17 Mayıs'ta meydana gelen patlamanın ardından oluşan göçüklerin altında kaldıkları tahmin edilen Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cesetleri, kaldırılan yığınların altında da bulunamadı.





Göçük alanında herhangi kokunun da olmaması nedeniyle madencilerin cesetlerinin 735 metre derinlikteki kuyuya düşmüş olabileceği tahmin ediliyor.





Yetkililer, kuyunun 720 metre derinliğinde ızgaranın bulunduğunu, işçilerin de burada olabileceğini belirterek, şunları kaydettiler:





''Kuyuya indirdiğimiz kamera görüntülerine göre su 700'ler seviyesine yükselmişti. Izgara, 20 metre daha aşağıda kaldı. Göçük alanında işçilere ulaşamadığımızdan tahminlerimiz kuyuya düşmüş olabilecekleri yönünde.''





Göçük alanında yaklaşık 80-100 metre tahkimatı bozuk bölgenin yer aldığını, demir bağları düzelterek çalışmaların devam ettiğini anlatan yetkililer, kuyuya düşmüş olabileceği tahmin edilen cesetlerin çıkarılmaları için uzun zamana ihtiyaç duyulabileceğini kaydettiler.

