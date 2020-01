2 lira 90 kuruşluk altın

Piyasada 57 liraya satılan 22 ayar yarım gramlık altınlardan sonra 3 liranın altında bir fiyata satılan 0.025 gramlık altınlar üretildi.

Star Gazetesi'nin haberine göre, evlenen, doğum yapan ya da yakınlarına takı takmak isteyen düşük bütçeli aileler, son dönemde 57 TL’ye satılan 22 ayar ’yarım gram’lık altınlardan sonra kuyumcu raflarında yerini alan 0.025 gramlık has altına yöneldi.

En düşük 2.90 kuruşluk fiyatlarla her bütçenin kolaylıkla satın alabileceği gramlık altınlar, dar gelirli ailelerin umudu oldu. Son günlerde piyasalarda tavan yapan altın fiyatları, yastık altında altın saklayanlara yaradı.

ALTIN BAŞ DÖNDÜRDÜ

Hem glolabal piyasalarda hem de Kapalıçarşı’da altın fiyatları son günlerde adeta baş döndürdü. İç piyasada Suriye ile ilgili yaşanan gelişmeler, global piyasalarda ise Asya’dan gelen haberler ve petrol fiyatlarındaki hareketler ile sürekli dalgalanan piyasalarda altın fiyatları etkiledi. Tavan yapan fiyatlardan en çok etkilenen ise dar gelirli müşteriler oldu. Fakat üretici firmalar, çeyrek gramlık altından sonra yaklaşık 3 TL olan fiyatıyla iştah kabartan 0.025 gramlık has altın üretmeye başladı.

HER BÜTÇEYE GÖRE ALTIN VAR

Piyasalarda son 3 hafta tavan yapan altın fiyatları dün itibariyle normal seviyelere gerilemeye başladı. Altın fiyatları karamsar bir tablo oluştursa da üretici firmalar her bütçeye göre altın dönemini başlattı. Altın almaktan kaçınmanın yanlış olduğunu söyleyen Nazilli Kuyumcular Odası Başkanı İbrahim Önal, "Fiyatlar yükseldikçe üretici firmalar farklı çözüm yolları bulmaya çalışıyor. Artık 0.025 gramlık altın üretilmeye başlandı. Toptancılarımız 2 lira 90 kuruşluk altını alım gücü çok zayıf olan alıcılar için piyasaya sürse de henüz bütün kuyumcu raflarına yerleşmedi. Bu 3 Tl olan altın bizim bölgelere henüz bulunmasa da bende numuneleri var. Herkesin alım gücünü göre imalat yapılmaya başlandı desek yalan olmaz. Ama buna rağmen vatandaşın aklında kalıplaşmış bir düşünce var, herkes gram altına bile uzak. Elinde parası olan, biraz takı biriktirmeye başlayan insan 200 liraya kadar yükselebilen çeyrek altını satın alıyor. Fakat asgari ücretle çalışan bir vatandaş 4-5 günlük yevmiyesiyle 1 çeyrek altın alabiliyor. Bu dengesizlik bütçesi dar olan vatandaşı gram ve gramlık altınlara sevk ediyor. Çeyrek gramın bir çeyreğini almaya gelen müşterilerimiz mevcut. Şu an kuyumcularda her bütçeye göre altın var" diye konuştu.

ALTINI ETKİLEYEN DÜNYA PİYASALARI

Kuyumcular Odası Başkanı Önal, altın fiyatlarının değişken olmasının Türkiye ile bağlantılı olmadığını savundu. Önal, "Altın fiyatlarının değişken olması Türkiye ile alakalı bir durum değil. Eskiden belirli standartlar vardı. Mesela savaş olduğu zaman, bombalama olduğu zaman dolar ve altın yükselirdi. Sonrasında piyasa sakinleştiği zaman, normale döndüğü zaman her şey fiyatlar geri çekilirdi. Ama şimdi bakıyorsunuz, karmakarışık ortalık. Her tarafta olaylar var, bombalar patlıyor ama dolar-avro her şey aynı seviyesinde kalabiliyor. Yani hareketin bu kadar yükselmesinin sebebi, dünya piyasaları" dedi.

''HERKES SATMAYA GELİYOR''

Altın fiyatlarının yükselmesi durumunda elinde altın olan vatandaşların satmak için kuyumculara gitmesini yanlış bulan Önal, "Altın fiyatlarındaki yükselme medyanın yaptığı haberler sonrasında altını tavan yaptığını öğrenen vatandaşımız, elindeki altını bozdurmaya geliyor. Bunu yaparak kar(gelir) elde edeceğini sanıyor. İnsanlar altından gelir elde etme beklentisi içine giriyor haliyle. Altın yükseldiğinde herkes satmaya geliyor" şeklinde konuştu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

0.025 gramlık has altın: 2.90 Kuruş

0.25 gramlık has altın: 28 TL

0.50 (Yarım gram altın): 56 TL

1 gram has altın fiyatı: 112 TL

Çeyrek Altın: 198 TL

Kelle altın: 1.920 TL