'2 kulvarda da iddialıyız'



Trabzonspor'da gözler Fortis Türkiye Kupası'nda oynanacak Gaziantepspor maçına çevrildi. Bordo-mavili kulübün asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, ligde olduğu gibi kupada da iddialı olduklarını vurgulayarak, Gaziantep deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.





Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, hem lig hem de kupada iddialı bir takım olduklarını söyledi.







Hacısalihoğlu, Fortis Türkiye Kupası'nda Gaziantepspor ile önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, ''Kupada belki de en önemli maçımızı oynayacağız. Bu maçın bilincindeyiz. Trabzonspor, hem lig hem kupada iddialı bir takımdır. Bu doğrultuda karşılaşmaya çıkacağız'' dedi.







Gaziantepspor'un ligdeki ağırlığı ve konumunun bu yıl ortada olduğunu ifade eden Hacısalihoğlu, ''Her şeye rağmen arzu ettiğimiz netice ile kupa maçını tamamlamak istiyoruz. Bunun için kadromuz da yeterli güçte'' diye konuştu.







Kulüp başkanı Sadri Şener'in Hüseyin Avni Aker Stadı'nda geçen hafta Gaziantepspor ile 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamaların da yanlış algılandığını kaydeden Hacısalihoğlu, ''Başkana teknik bir takım sorular soruldu. O da 'bunları hocaya sorun' dedi. Konuyu abartıyorlar. Soru kısmını yayınlamadan sadece cevap kısmı yayınlanınca farklı anlamlar çıkıyor. Daha önce galip geldiğimiz zamanlarda da aynı sorular sorulunca başkan 'teknik konuları hocayla görüşün' diyordu. O ifade de bu şekilde'' dedi.

