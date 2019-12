-2 KÜÇÜK UÇAK ÇARPIŞTI WAWAYANDA (A.A) - 10.05.2011 - ABD'nin New York kentinin dışındaki ormanlık bir alanın üzerinde iki küçük uçağın çarpışması sonucu iki uçağın pilotu öldü. Polis ve havacılık yetkililerinin açıklamalarına göre, ikisi de tek motorlu, dört kişilik Pipers tipi uçaklar New York'un yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki New Hampton köyü üzerinde düştü. Uçaklardan birinin alevler içinde kaldığı, diğerinin alev almadığı belirtildi. Uçakların çarpışma nedeninin henüz belirlenemediği kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.