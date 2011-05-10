T24 LogoT24 Logo
Dünya

2 KÜÇÜK UÇAK ÇARPIŞTI WAWAYANDA (A.A)

10 Mayıs 2011 12:24

-2 KÜÇÜK UÇAK ÇARPIŞTI WAWAYANDA (A.A) - 10.05.2011 - ABD'nin New York kentinin dışındaki ormanlık bir alanın üzerinde iki küçük uçağın çarpışması sonucu iki uçağın pilotu öldü. Polis ve havacılık yetkililerinin açıklamalarına göre, ikisi de tek motorlu, dört kişilik Pipers tipi uçaklar New York'un yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki New Hampton köyü üzerinde düştü. Uçaklardan birinin alevler içinde kaldığı, diğerinin alev almadığı belirtildi. Uçakların çarpışma nedeninin henüz belirlenemediği kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24