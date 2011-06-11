T24 LogoT24 Logo
Gündem

2 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP İNTİNAR ETTİ İSTANBUL (A.A)

11 Haziran 2011 03:29

-2 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP İNTİNAR ETTİ İSTANBUL (A.A) - 11.06.2011 - Sultanbeyli'de, daha önce ilişkisi olduğu öne sürülen kadını ve 13 yaşındaki kızını tabancayla öldüren bir kişi, aynı silahla intihar etti.  Daha önce uzun süre oturduğu Mecidiye Mahallesi Tavşanlı Sokakta bir ev kiralayan Mehmet Y. (60), akşam saatlerinde, geçmişte aralarında duygusal ilişki bulunduğu öne sürülen komşusu Fatma Y'nin (38) evine gitti. Burada Fatma Y. ve 13 yaşındaki ilköğretim okulu öğrencisi kızı Elif Y'yi tabancayla vurarak öldüren Mehmet Y, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.  Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Öte yandan, geçen yıl Fransa'dan tatile gelen 28 yaşındaki kızının da Mehmet Y'nin tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği, gözaltına alınan Mehmet Y'nin verdiği ifadede, ''temizlediği silahın yanlışlıkla ateş aldığını'' söylediği kaydedildi.  Bu nedenle cezaevine giren Mehmet Y'nin 3 ay önce tahliye edildiği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24