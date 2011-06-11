-2 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP İNTİNAR ETTİ İSTANBUL (A.A) - 11.06.2011 - Sultanbeyli'de, daha önce ilişkisi olduğu öne sürülen kadını ve 13 yaşındaki kızını tabancayla öldüren bir kişi, aynı silahla intihar etti. Daha önce uzun süre oturduğu Mecidiye Mahallesi Tavşanlı Sokakta bir ev kiralayan Mehmet Y. (60), akşam saatlerinde, geçmişte aralarında duygusal ilişki bulunduğu öne sürülen komşusu Fatma Y'nin (38) evine gitti. Burada Fatma Y. ve 13 yaşındaki ilköğretim okulu öğrencisi kızı Elif Y'yi tabancayla vurarak öldüren Mehmet Y, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Öte yandan, geçen yıl Fransa'dan tatile gelen 28 yaşındaki kızının da Mehmet Y'nin tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği, gözaltına alınan Mehmet Y'nin verdiği ifadede, ''temizlediği silahın yanlışlıkla ateş aldığını'' söylediği kaydedildi. Bu nedenle cezaevine giren Mehmet Y'nin 3 ay önce tahliye edildiği öğrenildi.