2 kişiyi öldüren zabıta, 'Önüme geleni vururum, çekilin' diye binaya girmiş (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Katil zanlısı Ahmet Altuğ, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Adli Tıp Birimi'ne getirildi
08 Aralık 2018 15:24
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Katil zanlısı Ahmet Altuğ, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Adli Tıp Birimi\'ne getirildi. Çelik yelek giydirilen Altuğ, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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