2 kişilik arama kurtarma timi

Trabzon Sivil Savunma Müdürlüğü'nün 41 kişi olması gereken kadrosunda sadece 10 kişi çalışıyor. Arama kurtarma timindeki 5 kişiden 3'ü hasta olduğunda bu görevi yapacak sadece 2 kişi kaldı.



Heyelan, sel ve çığ felaketleriyle sık sık gündeme gelen Trabzon ve çevresine hizmet veren Trabzon Sivil Savunma Müdürlüğü'nün kadro sorunu had safhaya ulaştı. 41 kişilik kadrosu bulunan Trabzon Sivil Savunma Müdürlüğü'nde 1 müdür, bir merkez ilçe müdürü, bir sekreter ile 2 odacı ve 5 de arama kurtarma timi çalışanı olmak üzere toplam 10 kişi görev yapıyor.



Toplam 25 kişi olması gereken Arama Kurtarma kadrosunda bulunan 5 kişiden birinin ağır iş göremez raporu bulunduğu, ikisinin de fıtık tedavisi gördüğü, sadece iki çalışanın olaylarda sağlıklı görev yaptığı öğrenildi. Ayrıca şoför kadrolarının da boş olması nedeniyle, kurtarma araçlarını da işe giden ekip elemanları kullanıyor.

