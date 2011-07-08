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Dünya

2 KİŞİ "DHKP

08 Temmuz 2011 23:59

-2 KİŞİ "DHKP-C ÜYESİ" ŞÜPHESİYLE GÖZALTINDA ATİNA (A.A) - 08.07.2011 - Yunanistan'ın Selanik kentinde DHKP-C adlı örgütü ile bağlantıları olduklarından şüphelenilen iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Yunan medyası, Yunan polisi terörle mücadele ekibinin bu sabah gerçekleştirdiği operasyonda, örgüt ile bağlantısı olduğu, silah ve patlayıcı bulundurduğu gerekçesiyle 50 yaşında kimliği açıklanmayan bir şahsın evinde arama yaptığını duyurdu. Sözkonusu şahsın evinde patlayıcı ile silaha rastlanmadığı ancak sahte pasaportlar ele geçirildiği belirtildi. Öte yandan, yine kimliği açıklanmayan, hakkında Alman makamlarınca yakalanma kararı bulunan 42 yaşındaki bir kadının evinde de, örgüt üyesi olduğu şüphesiyle arama yapıldığı kaydedildi. Türk vatandaşı oldukları bildirilen her iki şahsın da yarın Selanik Savcılığı'na sevk edileceği açıklandı.

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