2 Kasım 2016 İngiltere Basın Özeti

İngiliz gazetelerinde "Rusya ile siber savaş" başlığı ve bunun yankıları öne çıkmaya devam ediyor. İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond'ın 1.9 milyar pound'luk siber savunma bütçesini açıklaması sonrası gazetelerde bu bütçenin nasıl harcanabileceğine ilişkin haberler dikkat çekiyor.

The Times gazetesi "Siber ordu için 50 elit beyin" başlığı ile okuyucularına duyurduğu haberde, 10 haftalık hızlandırılmış "askeri eğitimle" 50 kişilik bir siber savunma timi oluşturulacağını yazıyor. Haberde ekibi oluşturacak kişilerin nasıl seçileceği ile ilgili de ayrıntılar yer alıyor.

Buna göre, teknoloji ile ilgili bir alanda daha önce çalışmamış olma şartı aranacak bu kişiler, psikometrik testler aracılığı ile belirlenecek ve siber saldırılara karşı eğitilecek.

Maliye Bakanı Hammond'un açıklamalarını geniş bir şekilde sayfasına taşıyan bir diğer gazete de Daily Telegraph. Gazete, Hammond'un kullandığı "Siber saldırılar bizi savaşa götürebilir" ifadesini haberin başlığına çekiyor.

"Rusya ve savaş" kelimelerinin yan yana geldiği bir haber de İndependent gazetesinden.

"Rusya ile gelecek yıl savaş uzak bir ihtimal" başlıklı haberde, İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon'ın, emekli bir İngiliz general tarafından yazılan ve Rusya ile savaş ön görüsünde bulunan kitaba ilişkin değerlendirmesi yer alıyor.

Fallon'ın, "Gelecek yıl Rusya ile savaş ihtimali olduğu görüşüne karşıyım. Evet, bu sene her zamankinden daha agresif bir Rusya karşımızdaydı. Deniz altı hareketliliği, uzun menzilli uçuşlar, sularımızda gemiler… Ama bunların bir savaş alameti olduğunu düşünmüyorum" sözleri haberde yer buluyor.

İngiliz gazetelerinde ön sıralarda yer alan bir diğer başlıksa Amerika'daki başkanlık yarışının son anketine ilişkin. Demokratların adayı Hillary Clinton'ın isminin FBİ soruşturması ile anılması sonrası "yarışa geri dönen" Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump manşetlerde yer alıyor.

ABC ve Washington Post'un, mayıs ayından bu yana Trump'ı ilk kez önde gösteren anketi ve yankıları ile ilgili çok sayıda haber gazetelerde yer alıyor.

Guardian gazetesi, anketle ilgili haberinde Clinton kampanyasında bir yetkilinin sözlerine yer veriyor. İsmi açıklanmayan bu yetkili, Trump'ı önde gösteren anket için "kötü anket" tabirini kullanıyor. Haberde yetkilinin, "bizim ölçümlemelerimizde böyle bir sonucu gösteren veriler bulunmuyor" ifadesi öne çıkarılmış.

Financial Times gazetesinde de son anketin, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin kalbi olan Wall Street'e yansıması haberleştirilmiş.

"Clinton'ın anket liderliğini kaybetmesi Wall Street'i titretti" başlıklı haberde yatırımcıların, başkanın demokratlardan çıkacağına ilişkin tahminini yeniden değerlendirmeye başladığı yazılıyor. Haberde İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmayı oyladığı Brexit referandumu öncesi yapılan anketlere de atıf var. CMC Markets yetkilisi Colin Cieszynski'nin "Brexit tecrübesi ile hareket eden bazı yatırımcılar, bir kez daha ofsaytta kalmak istemiyor" cümlesi ile Amerikan piyasalarındaki "anket dalgalanması" açıklanmış.

Daily Telegraph gazetesi ise, anketlerde arayı kapatan Donald Trump'ın, 25 milyon dolarlık bir bütçe ile seçimin başa baş geçeceği 13 eyalette reklam kampanyası harekatına başlama duyurusunu öne çıkarıyor.

Haberde Trump'ın, Florida, Ohio ve North Carolina gibi kilit eyaletlere önem vereceği ifade ediliyor.