2 İtalyan firması 3. köprüye talip

T24- İtalyan Astaldi ve Impregilo gruplarının gözü İstanbul'a yapılacak 3. köprü ihalesine çevrildi.



İtalyan Ticaret Merkezi Müdürü Roberto Luongo, İstanbul'un 3. köprüsünün inşaatı için yapılacak ihalelere en az iki italyan firmanın katılacağını öngördü.



Türkiye'deki görev süresinin sona ermesi üzerine CNBC-e'ye konuşan Luongo, küresel krizde ikinci dip beklentisinin İtalyan-Türk işbirliğine etkisi olmayacağını söyledi.



Luongo "İstanbul'un 3. köprüsü çok önemli bir proje ve duyduğum kadarıyla İtalyan firmalardan Astaldi ve Impregilo ihalelere katılacak. Dolayısıyla, en az iki grup 3. köprü projesiyle ilgileniyor. Halen Türkiye'ye yatırıma hazırlanan 10-15 İtalyan firma var. Türkiye İtalya arasındaki ekonomik ilişkiler artık eskisi gibi sadece ticarete dayalı değil. İtalyan firmalar, Türkiye'ye bir pazar değil, bir stratejik ortak gözüyle bakıyor. Dolayısıyla, kriz senaryolarının planlanan yatırımlar üzerinde olumsuz etkisi olacağını düşünmüyorum" dedi.



Luongo, geçen 5 yılda attıkları temellerle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin hızla gelişeceğini belirtti.

Luongo şunları söyledi: "Geçen 5 yılda, Türkiye'deki İtalyan firmaların sayısı 350'den, yüzde 128 artışla, 800'e çıktı. Krizin derinleştiği geçen yıl bile, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 15 milyar dolara yükseldi. Bu yılın ilk 7 ayında, ekonomik ilişkiler yüzde 39 arttı. Fiat-Tofaş, Yapı Kredi-Unicredit ile öne çıkan ortaklıklar gibi, ticaret dışında yatırımda da işbirlikleri yapılıyor. İtalyan şirketlerin Türkiye'de 5 milyar dolarlık yatırımı var. Geçen yılki yatırım hacmi 290 milyon dolardı, 2010'un ilk çeyreğinde 30-35 milyon dolar daha eklendi. 5 yılda 100'lerce Türk işadamını İtalya'ya gönderdik, 300'den fazla etkinlik düzenledik ve yılda 2500 şirkete yardımcı olduk. Bundan sonra da gelişmesini beklediğimiz ilişkilerimiz için doğru temelleri attığımıza inanıyorum."