2 ilde sahte içki operasyonu: 28 gözaltı

Tekirdağ ve İzmir'de, yılbaşı öncesinde, polis ekiplerince 'sahte içki' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Sahte içki nedeniyle 69 kişi yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'da 2 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 2 adreste polis ekiplerince yapılan aramada; 25 litre sahte içki ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.



Son 5 günde, 5 kişinin sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği Tekirdağ'da; İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'ndeki 2 adreste sahte içki olduğu bilgisine ulaştı. Adreslere yapılan baskında; 25 litre sahte içki ele geçirildi. Şüpheli İ.Ç. ile O.A. ise gözaltına alındı.

İzmir'de, 79 adrese baskın

İzmir'de, polis ekiplerinin 79 adrese düzenlediği operasyonda; 24 bin 327 şişe sahte içki, 446 litre bidonlar içinde sahte içki, 6 bin 951 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan 12 bin 123 malzeme ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; yılbaşı öncesi artan sahte içki ve etil alkole bağlı zehirlenmelere karşı, sahte içki imal eden kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Başta Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçeleri olmak üzere il genelinde 79 adrese baskın yapıldı. Şüphelilerin ev, iş yeri, depo ve araçlarındaki aramalarda; 24 bin 327 şişe sahte içki, 446 litre bidonlar içinde sahte içki, 6 bin 951 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan 12 bin 123 boş içki şişeleri ile kapağı, huni, yoğunluk ölçer, hava kiti, beher, presleme makinesi, boş bidon ve anason yağı gibi malzemeler ele geçirildi.

Toplam 26 şüpheli hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldı. (DHA)