-2 İLDE DAHA EĞİTİME KAR ENGELİ ÇANAKKALE (A.A) - 08.03.2011 - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçedeki ilk ve ortaöğretim okullarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi. İlçe Kaymakamı Osman Yenidoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayramiç Çan karayolunun Muratlar köyü bölgesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımın güçlükle yapıldığını söyledi. Olumsuz bir durumun yaşanmaması için sürücülerin zincirsiz yola çıkmalarına izin verilmediğini belirten Yenidoğan ''Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız devam ediyor. Bu nedenle yol temizleme çalışması yapılamıyor. Özellikle Bayramiç'ten Çan yönüne gidecek sürücüler zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılıyor'' dedi. -KASTAMONU'DA ''TAŞIMALI EĞİTİM''E KAR TATİLİ- Kastamonu'nun İnebolu, Bozkurt, Küre ve Çatalzeytin ilçelerinde ''taşımalı eğitim'' verilen okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi. Kastamonu genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 201 köy yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığının birçok bölgede 50 santimetreyi geçtiği bildirildi. Kastamonu Valiliğinin aldığı kararla, ''taşımalı eğitim'' verilen İnebolu, Bozkurt ve Küre'deki okullar bir gün, Çatalzeytin'deki okullar ise iki gün tatil edildi.